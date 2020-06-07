راكيتيتش: لم نرد انتهاء الموسم في 2015 لشعورنا بمدى قوتنا

الأحد، 07 يونيو 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

راكيتيتش

يرى إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة أن فريقه في موسم 2014-2015 كان قويا جدا ويشعر بقدرته على إسقاط أي منافس مما جعله يتوج بكل البطولات ويستمتع بالتغلب على ناد تلو الآخر في الملعب.

وفاز برشلونة بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015 مقدما أداء لا ينسى يقوده الثلاثي MSN، ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.

وقال راكيتيتش في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"كان اللعب (مع MSN) ممتعا جدا. كنت ترى قلق المنافس، لأن عليه التركيز الشديد ولا يعرف أين يوجه اهتمامه بشكل أكبر. هاجمنا بكل فرصة ممكنة، كنا خطيرين ونلعب بعمق ولدينا كل شيء".

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وواصل الكرواتي "كنا أقوياء جدا وازددنا قوة مع الوقت. بلغنا النهائي ونحن في أوج قوتنا وأتذكر كيف كنا نشعر. قلنا إننا لا نريد انتهاء الموسم لأننا نريد مواصلة اللعب. كان لدينا إحساس قوي بالتفوق جعلنا نريد اللعب باستمرار".

واستمر راكيتيتش (32 عاما) "السبب هو كيفية خلق توليفة من اللاعبين، كيف كانوا جائعين للفوز. كل ذلك مع مدرب رائع عرف التفاصيل الدقيقة لكي يتعامل مع كل شيء".

موسم 2014-2015 كان الأول لراكيتيتش مع برشلونة، وفي النهائي أمام يوفنتوس كان الكرواتي صاحب الهدف الأول في مواجهة انتهت بنتيجة 3-1 في الملعب الأولمبي ببرلين الألمانية.

وشارك راكيتيتش في 299 مباراة مع برشلونة وسجل 34 هدفا وأرسل 41 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بـ16 لقبا.

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