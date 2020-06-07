رئيس كالياري: ناينجولان قد يدعم صفوف إنتر الموسم المقبل

الأحد، 07 يونيو 2020 - 11:35

كتب : FilGoal

ناينجولان - إنتر - ميلان

شكك توماسو جوليني رئيس نادي كالياري في بقاء رادجا ناينجولان في صفوف الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.

وانتقل ناينجولان إلى صفوف كالياري على سبيل الإعارة من إنتر بسبب ظروف أسرية.

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وقال رئيس كالياري في تصريحات إذاعية: "أعتقد أن ناينجولان سيكون جزءا من فريق إنتر الموسم المقبل".

وتابع "ليس لدينا خيار التوقيع بشكل مباشر مع اللاعب، وأعلم أن إنتر متمسك به في الموسم المقبل".

وأضاف جوليني "الأمور والظروف تتغير من سنة إلى أخرى، لذلك لا يوجد شيء مؤكد".

وأوضح رئيس كالياري "لم نناقش أمر ناينجولان حتى اللحظة ولم نتخذ قرارا بشأنه".

وشدد "لكن سيكون من الصعب للغاية استمراره معنا، فهو لاعب جيد والعديد من الأندية الكبرى تسعى للتعاقد معه".

وأتم تصريحاته "في رأيي ناينجولان سيكون جزءا من فريق إنتر للموسم المقبل".

إنتر ناينجولان ميركاتو
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