ألفيش: برشلونة 2015 كان مثل محمد علي.. يحلق كفراشة ويلسع كنحلة

الأحد، 07 يونيو 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

ألفيش

استرجع داني ألفيش لاعب ساو باولو ونجم برشلونة السابق ذكريات آخر تتويج للأخير بدوري أبطال أوروبا، حين تفوق على يوفنتوس في نهائي 2015 بنتيجة 3-1 ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

برشلونة

وقال ألفيش، الذي فاز باللقب مع برشلونة في 2009 و2011 و2015، في حواره مع موقع النادي:"لعبنا ضد فرق تتسم بالقوة البدنية، علمنا أن علينا الاحتفاظ بالكرة لنفوز. لا يهم مدى قوة منافسك طالما تجعله يطارد الكرة، ففي النهاية يتعب".

وواصل البرازيلي "في اللحظة التي يبدأون فيها بالاستسلام، نبدأ الهجوم. كنا مثل محمد علي (الملاكم الأسطوري الراحل)، نحلق كفراشة ونلسع كنحلة".

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وأتم "ظن الناس أننا لا يمكننا أن نفوز بالثلاثية مرة أخرى وكانوا يشجعون منافسينا ليوقفونا. كنا نعرف ذلك. حين تكون مستعدا لمواجهة ذلك، عادة لا تحدث أمور عكسية. هذا سر برشلونة في النهائيات، دائما كان جاهزا".

في 2009 كان ألفيش ضمن كتيبة المدرب بيب جوارديولا التي توجت بالدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وبعد 6 سنوات، عاود الكرة مع المدرب لويس إنريكي.

واحتفل برشلونة أمس السبت (6 يونيو) بالذكرى الخامسة للتتويج باللقب.

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