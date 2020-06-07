كافو: أليكساندر-أرنولد "البرازيلي" قد يصبح من أفضل لاعبي العالم

الأحد، 07 يونيو 2020 - 11:10

كتب : FilGoal

أليكساندر أرنولد - ليفربول

أثنى كافو نجم البرازيل السابق على ترينت أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول، مشيرا إلى أن الإنجليزي قادر على أن يصبح من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال كافو في حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):"إنه رائع، موهبته نادرة. لو استمر بنفس المستوى سيكون من الأفضل في العالم. لديه القدرة على الفوز بجائزة أفضل لاعب".

وواصل نجم روما وميلان السابق "إنه مذهل على الصعيد الفني، لديه قدرات هائلة. لديه أسلوب برازيلي. أحب مشاهدته. واللعب في فريق كبير سيساعده على التطور".

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ويعتبر أرنولد (21 عاما) من أفضل اللاعبين في مركز الظهير على مستوى العالم.

وتوج أرنولد بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019.

وشارك في 40 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل 14 تمريرة حاسمة.

ويستعد أرنولد ورفاقه لاستئناف الدوري الإنجليزي الذي سيتوجون به إذا حصدوا 6 نقاط فقط من آخر 9 مباريات.

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