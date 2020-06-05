حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور

كشف حسام عاشور قائد الأهلي السابق تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم، مشيرا إلى "قررت الاستمرار في الملاعب".

وقال حسام عاشور: "قررت عدم اعتزال كرة القدم. سأستمر في الملاعب".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على (انستجرام): "امتلك عرضين وسأحسم موقفي قريبا. عرض من السعودية وآخر من البرتغال".

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وتابع "أشكر تركي آل الشيخ على كل ما فعله معي. رجل وعد وأوفى بكلمته وأشكره بشدة على كل ما فعله".

وأتم "لا تربيتي ولا أخلاقي تسمح لي ألا أخرج وأشكر من ساعدني".

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وكان عاشور قرر في وقت سابق الاعتزال واتفق مع الأهلي على تنفيذ العرض الثلاثي بإقامة مباراة اعتزال والعمل في قناة النادي إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل في المجال الفني أو الإداري.

ولكن بعدها نشر عاشور فيديو خاص له وانتقد فيه إدارة النادي على التأخير في السير في إجراءات اعتزاله وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ليقرر مجلس إدارة الأهلي بناء على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التي كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي.

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