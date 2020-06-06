فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 مليون جنيه في 5 سنوات ولكن

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عما تردد مؤخرا بخصوص عقد نجله سيف فاروق جعفر مع فريق الناشئين في القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر: "سيف تعاقد مع الزمالك كلاعب محترف عام 2018 وفي تلك الفترة كنت على خلاف مع مرتضى منصور رئيس النادي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "بمعنى أنني لم أكن أعمل في النادي أو أتواجد به وقت عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك".

وكشف "عقد سيف مع الزمالك كان بـ 6 مليون جنيه في 5 سنوات، ولكن هذا الرقم شامل الضرائب وكل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "سيف يحصل على مبلغ 700-750 ألف جنيه في السنة، وذلك في حالة مشاركته في كافة المباريات".

وتابع "عندنا انتقل سيف إلى سموحة على سبيل الإعارة الصيف الماضي تنازل عن 500 ألف جنيه قبل انتقاله للفريق السكندري".

وأتم "كل ما قيل من أرقام بخصوص عقد نجلي ليست صحيحة على الإطلاق. ولا أعرف سبب تسريب العقد في الوقت الحالي وسبب الحديث عنه".

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