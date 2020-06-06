فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 مليون جنيه في 5 سنوات ولكن

السبت، 06 يونيو 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عما تردد مؤخرا بخصوص عقد نجله سيف فاروق جعفر مع فريق الناشئين في القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر: "سيف تعاقد مع الزمالك كلاعب محترف عام 2018 وفي تلك الفترة كنت على خلاف مع مرتضى منصور رئيس النادي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "بمعنى أنني لم أكن أعمل في النادي أو أتواجد به وقت عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك".

أخبار متعلقة
فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 مليون جنيه في 5 سنوات ولكن تقرير مغربي: فنربهاتشه يزاحم الزمالك على ضم الناهيري خبر في الجول – الزمالك يتريث في حسم ملف الظهير الأيمن.. والمثلوثي المرشح الأقوى منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يحجز لمحترفيه الأجانب في أول رحلة بعد الحجر الصحي

وكشف "عقد سيف مع الزمالك كان بـ 6 مليون جنيه في 5 سنوات، ولكن هذا الرقم شامل الضرائب وكل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "سيف يحصل على مبلغ 700-750 ألف جنيه في السنة، وذلك في حالة مشاركته في كافة المباريات".

وتابع "عندنا انتقل سيف إلى سموحة على سبيل الإعارة الصيف الماضي تنازل عن 500 ألف جنيه قبل انتقاله للفريق السكندري".

وأتم "كل ما قيل من أرقام بخصوص عقد نجلي ليست صحيحة على الإطلاق. ولا أعرف سبب تسريب العقد في الوقت الحالي وسبب الحديث عنه".

اقرأ أيضا:

كيف يتحرك الزمالك في ملف الظهير الأيمن

ما رأي فيفا في استكمال الدوريات

وضع الأجانب في قوائم الفرق الموسم المقبل

مقترح جديد لتقليل نفقات استئناف الدوري المصري

أيمن أشرف يكشف تعرضه لحادث سير

في الدوري الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: جاهزون لوجسيتيًٍا عند عودة النشاط.. ونتابع مع فتحي بصورة ودية 5 دقيقة | الدوري المصري
فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 مليون جنيه في 5 سنوات ولكن 17 دقيقة | مصر
تقرير مغربي: فنربهاتشه يزاحم الزمالك على ضم الناهيري 55 دقيقة | الدوري المصري
مارك أنتوني كاي.. رسالة إلى أمريكا ساعة | أمريكا
وكيله: ساؤول لا يحتاج إلى الضغط من أجل الرحيل عن أتليتكو 2 ساعة | أوروبا
وكيله: مستقبل راموس؟ نريد "مط العلكة" إلى أقصى درجة 2 ساعة | أوروبا
كلوب: فيرنر وهافرتز لاعبان عظيمان.. لكن الوضع غير مستقر 2 ساعة | أوروبا
بعد مناهضة العنصرية.. هدف تشان يُبقي آمال دورتموند في المنافسة على اللقب 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك