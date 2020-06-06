بعد مناهضة العنصرية.. هدف تشان يُبقي آمال دورتموند في المنافسة على اللقب

أبقى بوروسيا دورتموند على آماله في حصد لقب الدوري الألماني بفوزه على هيرتا برلين بهدف دون مقابل في الجولة الـ 30.

دورتموند قلص الفارق مع بايرن ميونيخ الذي تفوق على باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 إلى 7 نقاط في الوصافة مع تبقى 4 جولات على النهاية ولا زال الصراع مستمرا لم ينته.

لوسيان فافر أجرى تغييرا في شكل الفريق الخططي بالتحول إلى 4-3-3 مع غياب ماتس هوملز دفاعيا والنرويجي إيرلينج هالاند بسبب الإصابة.

فيما عاد أكسيل فيتسل للمشاركة كأساسي في خط الوسط وللمباراة الثانية على التوالي يبدأ الإنجليزي جادون سانشو المباراة.

قبل انطلاق المباراة، جثا لاعبو الفريقين على ركبة واحدة مناهضة للعنصرية ودعما لقضية جورج فلويد.

كرة القدم ضد العنصرية 👋pic.twitter.com/thKEH0UVBV — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

أحداث المباراة

خيم الهدوء على الشوط الأول في ملعب سيجنال إيدونا بارك ليس لغياب الجماهير بل لتحفظ الفريقين في اللعب.

وفي الدقيقة 58 كانت اللحظة المضيئة الوحيدة في اللقاء، جادون سانشو يراوغ ثنائي دفاع هيرتا خارج منطقة الجزاء وأرسل كرة بينية لـ يوليان براندت الذي هيئ الكرة لـ إيمري تشان.

لاعب الوسط الألماني سدد كرة أرضية ضعيفة لكنها وجدت طريقها في الشباك في أقصى الزواية اليسرى للحارس بالدقيقة 58.

هدف هو الثاني لمتوسط ميدان يوفنتوس السابق بقميص دورتموند والأول له منذ 10 مباريات بعد هدفه الصاروخي في شباك باير ليفركوزن، والأول له على سيجنال إيدونا بارك.

أول أهداف إيمري تشان بقميص دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك 🔥🔥 pic.twitter.com/DK8BBJIMRc — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

كلا الفريقين أجرى تغييرات لإحداث صخب في المباراة.

وفي الدقيقة 83 أوقف الحكم اللقاء من أجل مطالعة تقنية الفيديو بعدما لمس ديدريك بوياتا الكرة بيده داخل منطقة الـ 18 لكنه رفض احتساب ركلة جزاء، وأعاد استكمال المباراة.

فوز رفع رصيد دورتموند إلى 63 نقطة ويحل ضيفا في الجولة المقبلة على فورتونا دسلدورف ويأمل في تعثر بايرن لمواصلة التشبث بفرصة الفوز باللقب.

🔚ترتيب الدوري الألماني قبل 4 جولات من النهاية. بايرن ينقصه 3 نقاط لحسم اللقب رسميا، وصراع رباعي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا🔥 #السبت_الكروي pic.twitter.com/GR6XziKcM2 — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

فيما يظل هيرتا برلين في المركز التاسع برصيد 38 نقطة ولا زال لديه فرصة المنافسة على مقعد أوروبي.

























































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