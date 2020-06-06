بايرن يندد بالعنصرية ويحيط ذراعه حول درع الدوري الألماني

السبت، 06 يونيو 2020 - 17:40

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ

اقترب بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني، بفوزه على مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ملعب باي أرينا، بالجولة 30 من المسابقة.

كينجسلي كومان، وليون جوريتسكا، وسيرجي جنابري، وروبيرت ليفاندوفيسكي سجلوا أهداف بايرن. فيما سجّل لوكاس ألاريو، وفلوريان فيرتس هدفي ليفركوزن.

ليرفع بايرن رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الدوري الألماني، برصيد 10 نقاط عن مطارده بوروسيا دورتموند الذي لم يخض مباراته في هذه الجولة بعد.

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بايرن بات في حاجة إلى الانتصار على ضيفه بوروسيا مونشنجلادبخ في الجولة المقبلة، لحسم لقب الدوري الألماني رسميا.

في المقابل، تجمّد رصيد ليفركوزن عند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن مونشنجلادبخ وفشل في انتزاع المركز الرابع منه.

وارتدى لاعبو بايرن ميونيخ شارات نددت بالعنصرية، على هامش التظاهرات المندلعة في الولايات المتحدة الأمريكية إثر مقتل جورج فلويد.

بايرن سيطر على الدقائق الأولى، لكنه تلقى هدفا مباغتا من الأرجنتيني ألاريو في الدقيقة العاشرة، ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن تقره تقنية الفيديو وتعطي الأسبقية لأصحاب الأرض.

رد بايرن انتظر حتى الدقيقة 27، عندما تعادل الفرنسي كومان بعد تمريرة رائعة من جوريتسكا.

في الدقيقة 42 عاد جوريتسكا وسجّل بنفسه هدفا جميلا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد عمل جماعي بين زملائه.

ثم قتل جنابري المباراة بهدف آخر جميل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد تمريرة طولية من جوشوا كيميتش، تابعها الجناح الألماني بتسديدة مخادعة من فوق حارس الخصم.

في الشوط الثاني ابتعد البولندي ليفاندوفيسكي بالنتيجة بضربة رأسية بعد عرضية مولر في الدقيقة 66.

قبل أن يسجل فيرتس هدفا شرفيا لـ ليفركوزن قلّص به الفارق إلى هدفين في الدقيقة 89.

فيرتس دخل التاريخ، لأنه يبلغ 17 عاما و43 يوما، ليصير أصغر مُسجل في تاريخ الدوري الألماني "بوندزليجا" على الإطلاق.

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