بايرن يندد بالعنصرية ويحيط ذراعه حول درع الدوري الألماني

اقترب بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني، بفوزه على مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ملعب باي أرينا، بالجولة 30 من المسابقة.

كينجسلي كومان، وليون جوريتسكا، وسيرجي جنابري، وروبيرت ليفاندوفيسكي سجلوا أهداف بايرن. فيما سجّل لوكاس ألاريو، وفلوريان فيرتس هدفي ليفركوزن.

ليرفع بايرن رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الدوري الألماني، برصيد 10 نقاط عن مطارده بوروسيا دورتموند الذي لم يخض مباراته في هذه الجولة بعد.

بايرن بات في حاجة إلى الانتصار على ضيفه بوروسيا مونشنجلادبخ في الجولة المقبلة، لحسم لقب الدوري الألماني رسميا.

في المقابل، تجمّد رصيد ليفركوزن عند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن مونشنجلادبخ وفشل في انتزاع المركز الرابع منه.

وارتدى لاعبو بايرن ميونيخ شارات نددت بالعنصرية، على هامش التظاهرات المندلعة في الولايات المتحدة الأمريكية إثر مقتل جورج فلويد.

لاعبو بايرن ميونيخ يرتدون شارات ضد العنصرية وداعمة لـ جورج فلويد ❤💪 pic.twitter.com/XfTVNhS79k — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

بايرن سيطر على الدقائق الأولى، لكنه تلقى هدفا مباغتا من الأرجنتيني ألاريو في الدقيقة العاشرة، ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن تقره تقنية الفيديو وتعطي الأسبقية لأصحاب الأرض.

رد بايرن انتظر حتى الدقيقة 27، عندما تعادل الفرنسي كومان بعد تمريرة رائعة من جوريتسكا.

هدف كومان الرائع في مرمى باير ليفركوزن، خلال الشوط الأول🔴😍pic.twitter.com/e8LQrwmCZJ — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

في الدقيقة 42 عاد جوريتسكا وسجّل بنفسه هدفا جميلا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد عمل جماعي بين زملائه.

ثم قتل جنابري المباراة بهدف آخر جميل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد تمريرة طولية من جوشوا كيميتش، تابعها الجناح الألماني بتسديدة مخادعة من فوق حارس الخصم.

⏱10: باير ليفركوزن 1 - 0 بايرن ميونيخ ⏱27: باير ليفركوزن 1 - 1 بايرن ميونيخ ⏱42: باير ليفركوزن 1 - 2 بايرن ميونيخ ⏱45: باير ليفركوزن 1 - 3 بايرن ميونيخ سجلت في مرماهم 🥅،تحمل ردة فعلهم ⚽🔥🔴 pic.twitter.com/3WR5bUKak6 — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

في الشوط الثاني ابتعد البولندي ليفاندوفيسكي بالنتيجة بضربة رأسية بعد عرضية مولر في الدقيقة 66.

ليفاندوفسكي يسجل هدفه رقم 30 في الدوري الألماني حتى الأن 👍💪 pic.twitter.com/arBkGSD77R — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

📊 ليفاندوفيسكي يصل للهدف رقم 4⃣4⃣ مع بايرن ميونيخ هذا الموسم 🔴⚽ وهو أكبر عدد من الاهداف سجله في موسم واحد خلال مسيرته مع كافة الأندية التي لعب لها ✨⚽ pic.twitter.com/A5OPS8zDC1 — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 6, 2020

قبل أن يسجل فيرتس هدفا شرفيا لـ ليفركوزن قلّص به الفارق إلى هدفين في الدقيقة 89.

فيرتس دخل التاريخ، لأنه يبلغ 17 عاما و43 يوما، ليصير أصغر مُسجل في تاريخ الدوري الألماني "بوندزليجا" على الإطلاق.



































































اقرأ أيضا:

كيف يتحرك الزمالك في ملف الظهير الأيمن

ما رأي فيفا في استكمال الدوريات

وضع الأجانب في قوائم الفرق الموسم المقبل

مقترح جديد لتقليل نفقات استئناف الدوري المصري

أيمن أشرف يكشف تعرضه لحادث سير