منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يحجز لمحترفيه الأجانب في أول رحلة بعد الحجر الصحي

السبت، 06 يونيو 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

فابريس نجوما

كشف تقرير مغربي أن نادي الرجاء، منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بدأ في إجراءات عودة محترفيه الأجانب إلى المغرب.

وقال موقع le360 المغربي إن المكتب المسير للفريق حجز تذاكر العودة للكونغوليين، فابريس نجوما وبن مالانجو، بعد أن توقفت الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن نجوما ومالانجو غادرا المغرب إلى بلادهما، فيما بقى الليبي سند الورفلي والكاميروني فابريس نجاه في المغرب.

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وفي وقت سابق، تحدث جواد الزيات رئيس النادي عن مجهودات النادي في تدبير سبل عودة الثنائي الكونغولي إلى المغرب.

وأكمل التقرير "فريق الرجاء تنتظره مواجهات قوية، إذ سيواجه النادي الإسماعيلي، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومواجهة الزمالك، لحساب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فضلا عن الدوري الاحترافي، في حالة ما قررت الجامعة عودته بعد التوقف الاضطراري، في الـ 15 من مارس الماضي، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا".

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