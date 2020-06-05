مختار مختار: أتمنى استكمال الدوري والكأس.. الكل أصبح سواسية

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

مختار مختار

يتمنى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي استكمال الموسم الجاري من الدوري وكأس مصر واللذين توقفا جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال مختار مختار عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "أتمنى استئناف الدوري والكأس، أخذنا كفايتنا من الراحة وكل الفرق حاليا في نفس الموقف كلنا سواسية".

وواصل "كلنا في نفس الموقف ولا توجد أفضلية لأي فريق على آخر لذا الاستكمال حل جيد".

أخبار متعلقة
طلعت يوسف: من مصلحة الاتحاد إكمال الدوري.. لكن هذا سيكون له أضرار كثيرة المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" رسميا – الكشف عن جدول أول 3 جولات بعد استئناف الدوري الإنجليزي

وعن حال إلغاء الدوري قال: "سيكون الأهليى أكبر المتضررين لأنه تصدر الدوري طوال الدور الأول ويسير بقوة".

وأضاف "أما حال إلغاء المسابقة وضرورة إعلان بطل للمسابقة فيجب تحديد هوية الهابطين كذلك".

طالع أيضا

في الجول يكشف وضع الموسم الحالي للعبات اليد والسلة والطائرة في مصر

في الدرجة الثالثة – محمد ناجي.. ناشئ الأهلي السابق يبحث عن التألق مع كيما وعامل شكائر

3 أفكار في الدوري الإسباني للتغلب على غياب الجمهور

هل يتوج ليفربول بالدوري في الدربي ضد إيفرتون؟

تحديد عدد التبديلات في الدوري الإيطالي

الإنتاج الحربي مختار مختار
نرشح لكم
أخر الأخبار
مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 5 دقيقة | مصر
تقرير: باتو قريب من العودة لـ الدوري الصيني 23 دقيقة | أمريكا
مختار مختار: أتمنى استكمال الدوري والكأس.. الكل أصبح سواسية 24 دقيقة | الدوري المصري
طلعت يوسف: من مصلحة الاتحاد إكمال الدوري.. لكن هذا سيكون له أضرار كثيرة 43 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: 16 ناديا يرفضون تحديد البطل والهبوط إذا ألغي الدوري الإيطالي ساعة | أوروبا
تقارير: جوارديولا يستعين بأستاذه ليكون مساعده في مانشستر سيتي ساعة | أوروبا
فوربس: رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم ساعة | أوروبا
البديل التاريخي بيترسن يُذيق فرايبورج أول فوز في عصر كورونا على حساب جلادبخ ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك