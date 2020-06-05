مختار مختار: أتمنى استكمال الدوري والكأس.. الكل أصبح سواسية

يتمنى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي استكمال الموسم الجاري من الدوري وكأس مصر واللذين توقفا جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال مختار مختار عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "أتمنى استئناف الدوري والكأس، أخذنا كفايتنا من الراحة وكل الفرق حاليا في نفس الموقف كلنا سواسية".

وواصل "كلنا في نفس الموقف ولا توجد أفضلية لأي فريق على آخر لذا الاستكمال حل جيد".

وعن حال إلغاء الدوري قال: "سيكون الأهليى أكبر المتضررين لأنه تصدر الدوري طوال الدور الأول ويسير بقوة".

وأضاف "أما حال إلغاء المسابقة وضرورة إعلان بطل للمسابقة فيجب تحديد هوية الهابطين كذلك".

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