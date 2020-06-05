بنفيكا يصدر بيانا رسميا بعد اعتداء الجمهور على لاعبي الفريق

أصدر لويس فيليب فييرا رئيس نادي بنفيكا بيانا رسميا اليوم الجمعة للرد على ما حدث من اعتداء من جمهور الفريق على حافلة اللاعبين وكتابة عبارات مسيئة أمام منازلهم عقب التعادل مع تونديلا.

وكان بنفيكا فرط في فرصة الانفراد بصدارة الدوري البرتغالي بعدما تعادل مع تونديلا أمس الخميس سلبيا بدون أهداف في أول لقاء له عقب العودة من التوقف إثر تفشي فيروس كورونا.

وتسبب الاعتداء على حافلة الفريق في إصابة جوليان فيجل وأندريا زيفكوفيتش اللذين نقلا إلى المستشفى.

وقال رئيس بنفيكا في بيانه الذي نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي: "يعرب نادي بنفيكا عن دعمه وتضامنه الكامل مع مدربنا برونو لاج ولاعبينا رافا وبيتزي وجريمالدو ضحايا اليوم بعد محاولات للاعتداء على منازلهم مع كتابة عبارات مسيئة أمامها".

وواصل "أبلغنا السلطات بما حدث ونطالب بتحديد المسؤولين عن تلك الأفعال المنحرفة ومعاقبتهم".

وشدد "يكرر بنفيكا نبذه وإدانته لهذه السلوكيات غير المقبولة والتي لا توصف والتي شهدانا مرارا وتكرارا في كرة القدم البرتغالية والتي يجب التعامل معها بحزم تام".

وأتم البيان "كما أننا نعلن دعمنا وتضامنا مع فايجل وزيفكوفيتش اللذين أصيبا بالأمس ويتعافون حاليا بشكل جيد".

كما نشر بنفيكا صورا للعبارات المسيئة التي كُتبت على منازل اللاعبين للتنديد بأعمال التخريب.

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الاعتداء على حافلة بنفيكا