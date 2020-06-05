تحديد عدد التبديلات في الدوري الإيطالي

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 19:31

كتب : FilGoal

يوفنتوس - روما - الدوري الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة عن السماح بإجراء خمسة تبديلات خلال مباريات الدوري عقب استئنافه مجددا.

ومن المقرر أن يُسئتنف الدوري الإيطالي مبارياته في الـ20 من شهر يونيو الجاري.

وتأتي تلك الخطوة على غرار ما حدث في الدوري الألماني والإنجليزي في ظل أن الفرق مكثت فترة طويلة دون نشاط كروي منذ شهر مارس الماضي ولم يخوضوا فترة إعداد كبيرة قبل العودة.

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وحدد الدوري الإيطالي ثلاث فترات لإجراء التبديلات خلال المباريات بالإضافة لبين شوطي اللقاء.

أي أنه لن تُجري التبديلات على خمس مرات، بل يجب إجرائها على ثلاث مرات فقط خلال الـ90 دقيقة وبين الشوطين.

وإن أجرى الفريقين تبديلات في وقت واحد فهذا سيُحسب من بين الفترات المسموح بها لإجراء التبديلات لكل منهما.

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