فوربس: رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

صار البرتغالي كريستيانو رونالدو أول "لاعب كرة قدم ملياردير".

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

ووفقا لمجلة "فوربس" حصل البرتغالي على 105 مليون دولار خالصة من الضرائب العام الماضي وظهر في المركز الرابع ضمن قائمة أغنى مشاهير الرياضة في 2020.

وأصبح البرتغالي البالغ 35 عاما ثالث رياضي يجنى مليار دولار في مسيرته بعد تايجر وودز أسطورة الجولف، وفلويد مايويذر لاعب الملاكمة.

رونالدو حصد 650 مليون دولار كرواتب من الأندية التي لعب لها خلال 17 عاما ومن المتوفع أن يصل إلى 765 مليون دولار في ظل تعاقده الحالي مع يوفنتوس الذي ينتهي في 2022.

HEY SUGAR! 💸🎶ملياردير ملياردير .. رونالدو بقي ملياردير💸🎶 رونالدو يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب ليصبح أول "لاعب كرة قدم ملياردير"🤑 pic.twitter.com/KsiQavmFvP — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 5, 2020

ويعد رونالدو أول لاعب يصل إلى 200 مليون متابع في العالم، كما حصل على عقد سنوي مدى الحياة يحصل بموجبه منذ عام 2016 على 20 مليون دولار سنويا.

ويمتلك لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس علامته التجارية وكذلك فندق وجزيرة خاصة

وتشمل أرباح رونالدو في 2020 راتبا 60 مليون دولار متأثرا بتخفيض 30% من راتبه بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

بينما حصل ليونيل ميسي على 605 مليون دولار منذ 2005 كراتب من برشلونة.

ويعد ليونيل ميسي أقرب لدخول القائمة رغم تخفيض 70% من راتبه في ظل توقف النشاط الرياضي ليصبح ثاني ملياردير في عالم كرة القدم في العام المقبل.

video:1

طالع أيضا

في الجول يكشف وضع الموسم الحالي للعبات اليد والسلة والطائرة في مصر

في الدرجة الثالثة – محمد ناجي.. ناشئ الأهلي السابق يبحث عن التألق مع كيما وعامل شكائر

3 أفكار في الدوري الإسباني للتغلب على غياب الجمهور

هل يتوج ليفربول بالدوري في الدربي ضد إيفرتون؟

تحديد عدد التبديلات في الدوري الإيطالي