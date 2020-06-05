فوربس: رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 22:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يورو 2016

صار البرتغالي كريستيانو رونالدو أول "لاعب كرة قدم ملياردير".

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

ووفقا لمجلة "فوربس" حصل البرتغالي على 105 مليون دولار خالصة من الضرائب العام الماضي وظهر في المركز الرابع ضمن قائمة أغنى مشاهير الرياضة في 2020.

وأصبح البرتغالي البالغ 35 عاما ثالث رياضي يجنى مليار دولار في مسيرته بعد تايجر وودز أسطورة الجولف، وفلويد مايويذر لاعب الملاكمة.

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رونالدو حصد 650 مليون دولار كرواتب من الأندية التي لعب لها خلال 17 عاما ومن المتوفع أن يصل إلى 765 مليون دولار في ظل تعاقده الحالي مع يوفنتوس الذي ينتهي في 2022.

ويعد رونالدو أول لاعب يصل إلى 200 مليون متابع في العالم، كما حصل على عقد سنوي مدى الحياة يحصل بموجبه منذ عام 2016 على 20 مليون دولار سنويا.

ويمتلك لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس علامته التجارية وكذلك فندق وجزيرة خاصة

وتشمل أرباح رونالدو في 2020 راتبا 60 مليون دولار متأثرا بتخفيض 30% من راتبه بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

بينما حصل ليونيل ميسي على 605 مليون دولار منذ 2005 كراتب من برشلونة.

ويعد ليونيل ميسي أقرب لدخول القائمة رغم تخفيض 70% من راتبه في ظل توقف النشاط الرياضي ليصبح ثاني ملياردير في عالم كرة القدم في العام المقبل.

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