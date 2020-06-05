الدوري الإسباني يلجأ للعبة فيفا للتغلب على غياب الجمهور بفكرتين.. وتعاون مُحتمل مع "تويتر"

ستلجأ رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لمطوري لعبة فيفا للحصول منهم على صور الجماهير لوضعها في الملاعب مع استئناف نشاط المسابقة.

ومن المقرر أن يعود الدوري الإسباني للحياة مجددا في الـ11 من شهر يونيو الجاري.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن الدوري الإسباني سيعهد كذلك للحصول على أصوات تشجيع الجماهير من لعبة فيفا لبثها للمشاهدين.

وستتيح القنوات التي تذيع مباريات الدوري الإسباني وفقا للتقرير أمام مشاهديها خيارين إما مشاهدة اللقاء بدون صور الجمهور وأصواتهم.

أو الاختيار الثاني ومشاهدة اللقاء بوجود صور الجمهور وصوته القادم من لعبة فيفا.

في الوقت ذاته تفكر رابطة الدوري الإسباني في وضع شاشات في الملاعب تبث فيها تغريدات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاعل مع الاعبين.

وقال خافيير تيباس رئيس "لا ليجا": "مشاهدة المباريات بدون جمهور يوجد صدى صوت ومشهد مُرعب لخلو الملعب من الجماهير".

وأتم "نحن نعمل على تجربة أكثر من فكرة وسيكون هناك أشياء مثيرة للاهتمام مثل الحصول على رسائل من موقع تويتر لبثها أثناء عرض المباريات".

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