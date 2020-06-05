مصدر من الإسماعيلي يوضح لـ في الجول موقف ديدييه جوميز مع الفريق

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 14:52

كتب : ياسر الشريف

ديدييه جوميز - الإسماعيلي

كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي بأن النادي لم يتخذ أي قرار بشأن ديدييه جوميز مدرب الفريق حتى الآن.

وقال مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "لم نتخذ أي قرار تجاه جوميز المدير الفني للفريق الأول حتى الآن".

وأضاف "الفرنسى حتى هذه اللحظة، هو المدير الفني للفريق والمسئول عنه فنيا".

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وتابع "لا حديث عن تغييرات في الوقت الحالي، ونجده أمر سابق لأوانه".

المصدر أتم "نحن في انتظار القرار النهائي لاستئناف النشاط الرياضي، والاستقرار على استمرار مسابقة الدوري الحالية أم إلغائه والبدء في الاستعداد للموسم الجديد".

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