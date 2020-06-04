العين: لم نتفاوض مطلقا مع باهر المحمدي

الخميس، 04 يونيو 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز - باهر المحمدي - الإسماعيلي - الدوري المصري

نفى ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالعين دخول ناديه في مفاوضات مع الإسماعيلي لضم لاعبه باهر المحمدي.

وقال عويس عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "لم نتفاوض مطلقا مع باهر المحمدي أو مع الإسماعيلي".

وواصل "ربما حدث بعض التواصل الموسم الماضي لكن الموسم الحالي أؤكد عدم وجود مفاوضات وكلها شائعات".

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وعن علي معلول وريني فايلر قال: "لم نتفاوض مع أي منهما".

وأتم حديثه مازحا "لو يلعب معلول كجناح أيمن سنتفاوض مع الأهلي لضمه حينها فنحن نحتاج للاعب يتواجد في ذلك المركز".

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