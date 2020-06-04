العين: لم نتفاوض مطلقا مع باهر المحمدي

نفى ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالعين دخول ناديه في مفاوضات مع الإسماعيلي لضم لاعبه باهر المحمدي.

وقال عويس عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "لم نتفاوض مطلقا مع باهر المحمدي أو مع الإسماعيلي".

وواصل "ربما حدث بعض التواصل الموسم الماضي لكن الموسم الحالي أؤكد عدم وجود مفاوضات وكلها شائعات".

وعن علي معلول وريني فايلر قال: "لم نتفاوض مع أي منهما".

وأتم حديثه مازحا "لو يلعب معلول كجناح أيمن سنتفاوض مع الأهلي لضمه حينها فنحن نحتاج للاعب يتواجد في ذلك المركز".

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