أحمد مرتضى: استاد الزمالك سعته 40 ألف.. وملف قضية نادي القرن شبه مكتمل

أوضح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل الاجتماع الذي أقيم اليوم لمناقشة استاد الزمالك وقضية نادي القرن.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك: "أجرينا اجتماعا اليوم مع الشركة المنفذة لاستاد الزمالك في فرع النادي بـ 6 أكتوبر، بعدما بدأنا العمل منذ عدة أشهر ببناء المباني الصغيرة".

وتابع عبر قناة الزمالك "نسعى لإنهاء مقر النادي بالكامل في خلال عامين، واستاد الزمالك سيكون سعته 40 ألف".

وأوضح "تعاقدنا مع شركات كبيرة لتنفيذه، والشركة المؤكلة لبناء الاستاد هي التي قامت بالعمل في أغلب الاستادات الكبيرة في مصر قبل تنظيم أمم إفريقيا الأخيرة والتي تعاون لبناء أكبر استاد في مصر بالعاصمة الإدارية أيضا".

وعن موعد افتتاح الاستاد؟ "سيكون عقب افتتاح مقر النادي من أجل توفير مزيدا من السيولة لأن الاستاد يتطلب أرقاما كبيرة لتنفيذه".

وتطرق للحديث عن الملف الخاص بقضية نادي القرن قائلا: "تناقشنا في تفاصيل كيفية فتح القضية وانتهينا من إعداد الملف".

وأردف "ملف النادي لرفع قضية نادي القرن شبه مكتمل وعُرض على رئيس النادي وسيخبرنا بموعد تقديم الشكوى".

وواصل "نبحث عن حقوق النادي من أجل الوصول للحقيقة، نحن كمجلس إدارة نرى أن للنادي حق ندافع عنه".

وأتم "القضية ستكون مرتبطة بمنتخب القرن ونادي القرن".

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