صلاح ريكو: تعرضت لحملة منظمة ضدي أثناء تواجدي في الزمالك.. وظُلمت بسبب كثرة تبديل المدربين

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 00:53

كتب : FilGoal

الزمالك - صلاح ريكو

قال صلاح عاطف "ريكو" لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق إنه تعرض لحملة هجوم منظمة ضده أثناء تواجده في الفريق الأبيض.

وقال ريكو عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "لم أحصل على فرصة حقيقية في الزمالك وأكثر من لعبت معه كان المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو".

وواصل" كثرة تغيير المدربين ما يقرب من 5 في فترة قليلة أثرت على كل اللاعبين الذين انضموا للزمالك معي".

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وأكمل "تدربت مع محمد حلمي ومحمد صلاح مرتين ومؤمن سليمان وطارق يحيى في فترة قليلة وكل ذلك اثر علي بالتأكيد وعلى كل اللاعبين الذين انضموا معي في الوقت ذاته".

وأضاف "أعتقد ان كان هناك حملة منظمة ضدي من بعض الصفحات أثناء تواجدي في الزمالك، كنت خارج القائمة في مرة وتسبب لاعب ما في استقبال الفريق لهدف ووجدت السب على مواقع التواصل الاجتماعي كله باسمي".

وتابع "كهربا كذلك تعرض لتلك الحلمة وظُلم في الزمالك".

وشدد ريكو "كنت أتمنى النجاح مع الزمالك والتتويج معه ببطولات واللعب لمنتخب مصر".

وعن هل فاوضه الأهلي قال: "نعم ووقعت مرتين على عقود انضمامه له مع علاء عبد الصادق مدير الكرة الأسبق ولكن لم تكتمل الصفقة، وتمنيت العودة للأهلي فأنا أحد ناشئيه".

واستدرك "لكن حينما لعبت للزمالك أخلصت له".

أما عن أكثر من كان يحب اللعب بجوارهم في الزمالك فأجاب "طارق حامد ومعروف يوسف وشيكابالا ومصطفى فتحي وجنش".

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