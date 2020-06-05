3 إصابات بـ كورونا داخل اتحاد الكرة.. وجديد حالة محمود سعد

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 00:18

كتب : عاطف شادي

محمود سعد - المدير الفني لاتحاد كرة القدم

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة تأكد إصابة 3 موظفين داخل الاتحاد بفيروس كورونا.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "التحاليل أثبتت إصابة 3 موظفين بإدارة الحسابات في اتحاد الكرة بفيروس كورونا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الحالات الإيجابية تخضع حاليا للحجر الصحي المنزلي مع تنفيذ بروتوكول العلاج. حالتهم مستقرة والاتحاد يتابع حالتهم باستمرار".

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وتابع "خضع أكثر من 20 موظفا مخالطا للحالات الإيجابية، وجميع التحليلات جاءت سلبية".

وكانت سحر عبد الحق عضوة اتحاد الكرة كشفت في وقت سابق الاشتباه بـ 3 إصابات في اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته، تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن حالة محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

وأشار وليد العطار إلى "محمود سعد غادر المستشفى وذلك بعد تحول عينته من إيجابية لسلبية".

وأكمل حديثه مع FilGoal.com "محمود سعد يتواجد حاليا في منزله ويواصل بروتوكول العلاج ويقضي فترة نقاهة وحالته مستقرة تماما".

وأتم "اتحاد الكرة على تواصل دائم معه".

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