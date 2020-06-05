لاعب يونايتد السابق: دي خيا كان يصد الكرات مثل سبايدر-مان

كشف توماس كوجاك حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق اندهاشه من رؤية ديفيد دي خيا الحارس الحالي للفريق يتألق في التدريبات.

وقال كوجاك الذي اعتزل كرة القدم في العام الماضي:"تدربته معه (دي خيا) لمدة عام تقريبا وأتذكر رؤيتي للاعب يسدد الكرة في أقصى الزاوية ومن حيث لا تدري، يطير (دي خيا) وينقذ الكرة كأنه سبايدر-مان! كنت أقول في نفسي: يا للهول يا له من شخص".

وواصل في حواره مع قناة يونايتد "دي خيا قوي وسريع، رائع. أن تلعب لفريق جيد فهذا أمر سهل، لكن لسوء الحظ، بعد رحيل سير أليكس (فيرجسون) حدثت تغيرات في النادي، يونايتد عانى بعض الشيء وكان ديفيد تحت ضغط رهيب".

وأتم "لعبت بعض المباريات في يونايتد وكنت ألمس الكرة ربما 3 مرات، لم أكن أفعل شيئا! فقط أمرر الكرة ونفوز 3-صفر، شكرا جزيلا. دي خيا لم يفعل ذلك، في كل مباراة تقريبا قام بتصديات رائعة، بالنسبة لي هو حارس استثنائي وأحد أفضل الحراس، لا شك في ذلك".

ويلعب دي خيا (29 عاما) في يونايتد منذ 2011 وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي 3 مرات.

وحاز على جائزة القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018.

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