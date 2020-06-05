لاعب يونايتد السابق: دي خيا كان يصد الكرات مثل سبايدر-مان

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 12:41

كتب : FilGoal

تصدي أسطوري لدي خيا مع مانشستر أمام هدرسفيلد

كشف توماس كوجاك حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق اندهاشه من رؤية ديفيد دي خيا الحارس الحالي للفريق يتألق في التدريبات.

ديفيد دي خيا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال كوجاك الذي اعتزل كرة القدم في العام الماضي:"تدربته معه (دي خيا) لمدة عام تقريبا وأتذكر رؤيتي للاعب يسدد الكرة في أقصى الزاوية ومن حيث لا تدري، يطير (دي خيا) وينقذ الكرة كأنه سبايدر-مان! كنت أقول في نفسي: يا للهول يا له من شخص".

وواصل في حواره مع قناة يونايتد "دي خيا قوي وسريع، رائع. أن تلعب لفريق جيد فهذا أمر سهل، لكن لسوء الحظ، بعد رحيل سير أليكس (فيرجسون) حدثت تغيرات في النادي، يونايتد عانى بعض الشيء وكان ديفيد تحت ضغط رهيب".

أخبار متعلقة
لاعب ليفربول السابق: صلاح وماني وفيرمينو مستفيدون من فشل التعاقد مع فيرنر بي بي سي: تمت.. فيرنر إلى تشيلسي مودريتش يروي: رونالدو كاد يبكي بسبب مورينيو.. لولانا لاشتبكا أليكساندر-أرنولد: نريد الفوز بكل المباريات المتبقية وليس فقط التتويج بالدوري

وأتم "لعبت بعض المباريات في يونايتد وكنت ألمس الكرة ربما 3 مرات، لم أكن أفعل شيئا! فقط أمرر الكرة ونفوز 3-صفر، شكرا جزيلا. دي خيا لم يفعل ذلك، في كل مباراة تقريبا قام بتصديات رائعة، بالنسبة لي هو حارس استثنائي وأحد أفضل الحراس، لا شك في ذلك".

ويلعب دي خيا (29 عاما) في يونايتد منذ 2011 وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي 3 مرات.

وحاز على جائزة القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018.

طالع أيضا

قرار مفاجئ من حسام عاشور

الزمالك: ملف قضية نادي القرن شبه مكتمل

ريكو: كانت هناك حملة ضدي وأنا لاعب في الزمالك

3 إصابات بكورونا في اتحاد الكرة

العين يرد على أخبار تفاوضه مع باهر المحمدي

أبو تريكة ووائل جمعة يرويان قصة غرفة الفئران

دي خيا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد السلة يوضح لـ في الجول حقيقة تتويج الزمالك بالدوري حال إلغاء الموسم 18 دقيقة | رياضات أخرى
لاعب يونايتد السابق: دي خيا كان يصد الكرات مثل سبايدر-مان 18 دقيقة | أوروبا
بي بي سي: تمت.. فيرنر إلى تشيلسي 36 دقيقة | أوروبا
لاعب ليفربول السابق: صلاح وماني وفيرمينو مستفيدون من فشل التعاقد مع فيرنر 36 دقيقة | أوروبا
مودريتش يروي: رونالدو كاد يبكي بسبب مورينيو.. لولانا لاشتبكا ساعة | أوروبا
أليكساندر-أرنولد: نريد الفوز بكل المباريات المتبقية وليس فقط التتويج بالدوري ساعة | أوروبا
لايف في الجول – كيجو: 3 أسباب كانت الفارق بين تتويج الزمالك بدوري السلة وسوء المستوى هذا الموسم ساعة | رياضات أخرى
جريزمان: أريد إنهاء مشواري في أمريكا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته
قد ينال إعجابك