عضوة اتحاد الكرة: اشتباه في إصابة 3 حالات بـ كورونا.. ووقعنا إقرارا على عدم الترشح في الانتخابات
الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 02:10
كتب : FilGoal
كشفت سحر عبد الحق عضوة اتحاد الكرة عن الاشتباه في إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا داخل مبنى الجبلاية.
وقالت عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "هناك اشتباه في إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا وهم من موظفي الاتحاد".
وواصلت "حينما تظهر نتائج التحليل سنعلن عنها بشكل رسمي".
وعن حالة محمود سعد المدير الفني للاتحاد الذي أصابه الفيروس قالت: "عينته اليوم جاءت سلبية وننتظر إجراء عينة أخرى لنتأكد من شفائه".
وكشفت سحر عبد الحق عن توقيع أعضاء اللجنة الخماسية على إقرار يمنعهم من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة.
وقالت: "هذا بمثابة ميثاق شرف بيننا، لن نترشح في الانتخابات".
اقرأ أيضا:
لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته
المدربون سيديرون المباريات تحكيميا
تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن
زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز