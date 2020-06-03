عضوة اتحاد الكرة: اشتباه في إصابة 3 حالات بـ كورونا.. ووقعنا إقرارا على عدم الترشح في الانتخابات

كشفت سحر عبد الحق عضوة اتحاد الكرة عن الاشتباه في إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا داخل مبنى الجبلاية.

وقالت عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "هناك اشتباه في إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا وهم من موظفي الاتحاد".

وواصلت "حينما تظهر نتائج التحليل سنعلن عنها بشكل رسمي".

وعن حالة محمود سعد المدير الفني للاتحاد الذي أصابه الفيروس قالت: "عينته اليوم جاءت سلبية وننتظر إجراء عينة أخرى لنتأكد من شفائه".

وكشفت سحر عبد الحق عن توقيع أعضاء اللجنة الخماسية على إقرار يمنعهم من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة.

وقالت: "هذا بمثابة ميثاق شرف بيننا، لن نترشح في الانتخابات".

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