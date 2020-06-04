في الجول يكشف موقف مصابي الدوري في عصر كورونا.. بعضهم استفاد وآخرين تأخرت عودتهم

"بسبب توقف النشاط عدت الآن من إصابتي وأصبح بمقدوري المشاركة في مباريات لم أكن لأشارك فيها في الوضع الطبيعي". هكذا رأى لويس سواريز نجم برشلونة توقف النشاط بسبب كورونا.

كرة القدم توقفت في العالم أثره منذ منتصف مارس الماضي. بعض البلدان ألغت دورياتها، والبعض الآخر صمد حتى استطاع إكمال الموسم. في مصر لم يتحدد القرار بعد، سواء بإلغاء المسابقة أو استكمالها.

قبل توقف المسابقة، كان بعض اللاعبين يعانون إصابات طويلة مثل لويس سواريز، فهل كان التوقف الطويل في صالحهم أم لا؟

FilGoal.com رصد حالة أبرز الإصابات الطويلة في الدوري المصري، وما وصلوا إليه الآن.

الأهلي

البداية من الأهلي.. إذ يملك الفريق الأحمر أربعة لاعبين مصابين بإصابات طويلة. هم سعد سمير، وحمدي فتحي، وكريم وليد "نيدفيد"، ومحمد محمود.

حسبما علم FilGoal.com، فإن حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبحت أفضل كثيرا. اللاعب اقترب من الجاهزية التامة، لكن الحكم النهائي يجب أن يكون بعد العرض على طبيب الأهلي.

مصدر من جهاز الأهلي قال لـ FilGoal.com: "لا بد أن يخضع اللاعب إلى أمور معينة قبل إعلان جاهزيته التامة. قد يكون أي لاعب جاهز ظاهريا، لكن بمجرد نزوله أرض الملعب مرتديا حذاء الكرة، يختلف الأمر".

وأضاف "الجميع سيخضع للتقييم مع العودة للتدريبات مباشرة. وسيتم تحديد المطلوب وتقدير المدة المتبقية لكل لاعب وفقا لهذا التقييم".

وعن الثلاثي سعد سمير، ومحمد محمود، وكريم نيدفيد، قال المصدر "الجميع يخضع للتأهيل. لكن ليس بنفس الدقة في غياب صالات الجيمانيزيوم. لذلك لا نعرف مدى استجابة الإصابة للتأهيل بالأدوات المتاحة في المنزل".

وأتم " الأوضاع تحسنت كثيرا في الأسابيع الأخيرة بعدما بات مسموحا للاعبين بالركض في أماكن مفتوحة أو ملاعب خاصة، لكن الاختبار الذي يحدد مدى جاهزية اللاعبن لا بد أن يكون في الملعب أمام طبيب الفريق".

متابعة: حسام نور الدين

الزمالك

محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك أصيب بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في الدوري.

محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك قال لـ FilGoal.com: "علاج محمود عبد العزيز لم يتأثر تماما بتوقف النشاطات بسبب فيروس كورونا وبرنامج علاجه يسير بشكل طبيعي".

وأضاف "اللاعب يركز حاليا على الأحمال البدنية. وهي المرحلة التي تزامنت بدايتها مع بداية فترة الحظر بسبب كورونا، ويتدرب بشكل منفرد منعا للعدوى وتطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي".

وواصل "المشكلة الوحيدة التي تعرض لها عبد العزيز، هي تعذر سفره إلى ألمانيا من أجل الخضوع للفحص الدوري مع الطبيب الألماني الذي يتابع الإصابة.

وأتم "فور سماح الظروف بسفر اللاعب، سيسافر إلى ألمانيا ويخضع للاختبار الأخير من الخبير الألماني والذي سيحدد موعد عودته للمشاركة بشكل طبيعي".

متابعة: إبراهيم رمضان

المصري

يملك النادي المصري عدة إصابات طويلة أيضا. محمد صالح المدافع الفلسطيني، وأحمد بوسكا حارس المرمى، شفيا تماما من الإصابة قبل توقف الدوري وكانا جاهزين.

لكن المصري ما زال يملك ثلاثة لاعبين مصابين بإصابات طويلة. إسلام صلاح قائد الفريق، وأحمد جمعة المهاجم الدولي، وعماد فتحي لاعب الزمالك السابق.

إسلام صلاح

يعاني إسلام صلاح مشكلة بسبب غلق صالات الجيمانيزيوم. فيحتاج المدافع إلى بعض التدريبات البدنية لتقوية الركبة حسب البرنامج الموضوع له في ألمانيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إسلام صلاح يتدرب باستخدام بعض الأجهزة البسيطة لتقوية ركبته ويحافظ على لياقته البدنية، لكنه لا يستطيع المتابعة مع الطبيب الألماني الذي يتابع حالته بكل تأكيد.

اللاعب يتابع البرنامج التأهيلي مع أحمد سامح أخصائي التأهيل في النادي المصري.

والمبشر في حالة إسلام صلاح هي بدايته للركض على شاطئ البحر صباحا. إذ أصبحت جريته أسرع ومتزنة بشكل أكبر عن الوقت السابق.

من جهة أخرى، ما زال إسلام صلاح لا يعرف موعد عودته للملاعب بشكل دقيق.

أحمد جمعة

مهاجم المصري تعرض لإصابة أثناء معسكر منتخب مصر الأخير، وما زال يعاني منها في ركبته.

خطة جمعة كانت بالسفر إلى قطر لاستكمال علاجه هناك، لكن توقف حركة الطيران في العالم بسبب كورونا، حالت دون ذلك.

الطبيب أخبر جمعة بأنه بحاجة إلى تدريبات تقوية للركبة، واللاعب تدبر أمبره بالفعل في بلده كفر الشيخ، إذ استطاع توفير أجهزة رياضية للتدرب.

عماد فتحي

وأخيرا عماد فتحي. اللاعب الذي انضم للمصري بداية الموسم الجاري من الزمالك، لم يشارك إلا قليلا قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة نواذيبو في الكونفدرالية.

اللاعب حسبما علم FilGoal.com يتدرب بشكل طبيعي، بل وبات قريبا جدا من العودة. تفصله 6 أسابيع فقط عن النزول للملعب.

عماد فتحي يتدرب مستخدما أجهزة رياضية استطاع تدبيرها، ويتابع حالته رفقة أحمد سامح أخصائي تأهيل المصري.

اللاعب لم يكتف بالتدريب والتأهيل من الإصابة، لكنه فقد 4 كيلوجرامات أيضا من وزنه، ليكون جاهزا للمشاركة.

متابعة: أيمن عيد

الإسماعيلي

تعرض باهر المحمدي لإصابة في الرباط الداخلي للركبة قبل توقف نشاط كرة القدم.

مدافع الإسماعيلي كان محظوظا، إذ سافر إلى ألمانيا قبل توقف حركة الطيران، ونصحه الطبيب ببرنامج تأهيلي بدلا من إجراء عملية جراحية.

اللاعب عاد إلى مصر قبل توقف حركة الطيران مباشرة، وحاليا يجري مرحلة التأهيل بشكل طبيعي.

من حظ باهر الجيد أيضا أن مساعد الطبيب الألماني كان يتواجد في مصر وقت توقف الطيران، وما زال يتواجد هنا، إذ يتابع حالة اللاعب بشكل دوري.

في الطبيعي وإذا استمر النشاط الكروي في مصر، كان باهر المحمدي سيغيب عن المباريات خلال تلك الفترة للإصابة.

متابعة: ياسر الشريف

الاتحاد السكندري

يملك الاتحاد السكندري لاعب واحد مصاب، هو كريم الديب مدافع الفريق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي قبل أربعة أشهر.

اللاعب يجري برنامجه العلاجي بشكل طبيعي حسب أحمد متولي إداري الفريق، لكنه سيحتاج لفترة بعد عودة النشاط قبل العودة للمشاركة.

خالد قمر مهاجم الفريق أيضا أجرى عملية الزائدة قبل أسبوعين، ومع عودة النشاط سيكون جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي.

متابعة: هاني العوضي

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