كرة سلة - نجم الزمالك يخرج من المستشفى بعد التعافي من فيروس كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 - 18:46

كتب : إبراهيم رمضان

شعبان عبد الوهاب - كرة سلة

أعلن نادي الزمالك خروج شعبان عبد الوهاب نجم الفريق السابق لكرة السلة من المستشفى وذلك بعد التعافي من إصابته بفيروس كورونا.

وسيخضع شعبان عبد الوهاب للعزل المنزلي، استكمالا لإجراءات التعافي.

أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك تحدث مع FilGoal.com عن شعبان عبد الوهاب قائلا: "تم الاطمئنان على حالته وخرج اليوم من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة".

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وأضاف "مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور يتابع حالته بشكل يومي منذ إصابته، وسنستكمل ذلك لأن هذا دورنا وواجبنا".

وتابع "شعبان سيتواجد في منزله وسيخضع للمدة التي حددت له لاستكمال العزل".

وتعرض شعبان عبد الوهاب لإصابة بفيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي.

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