فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب صاعدة في إفريقيا تستطيع الانتقال لأوروبا

اختارت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة مصطفى محمد ضمن أفضل ثلاث مواهب صاعدة في إفريقيا للانتقال إلى أوروبا في المستقبل.

وتحت عنوان "ميركاتو: هؤلاء هم المهاجمون الصاعدون الأبرز في إفريقيا" جاء اختيار مصطفى رفقة لاعب النجم الساحلي ومنتخب الجزائر كريم عريبي وكذلك جاكسون موليكا من مازيمبي.

والتالي كل ما كُتب في تقرير "فرانس فوتبول".

مصطفى محمد

على خطى ميدو أو عمرو زكي حيث لعب الثنائي في الزمالك، مصطفى محمد مُقدر له أن يكون النجم الجديد في الكرة المصرية، إنه مهاجم متكامل ويُطلق عليه "البلدوزر".

صاحب الـ22 عاما كان هداف كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما ومع طلائع الجيش سجل 12 هدفا وصنع خمسة في 29 مباراة.

واختاره مدرب منتخب مصر السابق خافيير أجيري وشارك معه في مباراتين.

وقبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا سجل مصطفى خمسة أهداف في 13 مباراة وساهم في تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإحرازه ثلاثة أهداف في تسع مباريات.

ووصل للزمالك مؤخرا اهتمام بعض الأندية الإسبانية بمصطفى إلى جانب اهتمام من جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بالإضافة لأندرلخت البلجيكي ومواطنه جينت وكل ذلك للظفر بزميل محمد صلاح.

كريم عريبي

يشبه إلى حد ما في طريقته إسلام سليماني وفي الأهداف يشبه بغداد بونجاح.

صاحب الـ25 عاما يلعب كمهاجم للنجم الساحلي وسجل 10 أهداف في 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا.

وإجمالا سجل 14 هدفا في آخر 23 مباراة خاضها وأرقامه تتحدث عن نفسها.

في الجزائر كان يسير بخطى ثابتة إلى أن نجح النجم الساحلي في اقتناصه في يناير 2019 ولن يكون هناك أي استغراب إن ضمه مدرب الجزائر جمال بلماضي لقائمة فريقه في المستقبل.

يحظى عريبي باهتمام من الأندية المصرية لكنه يفضل الانتقال إلى أوروبا وخاصة في فرنسا وهو مرتبط بتعاقد مع النجم الساحلي حتى عام 2022.

جاكسون موليكا

هذا اسم على الجميع تذكره.

لاعب مازيمبي ربما هو الأفضل في إفريقيا حاليا، ففي سن الـ20 سجل سبعة أهداف في 10 مباريات مع مازيمبي بينهم.

أبدى لينس الفرنسي اهتماما بضمه قبل أن ينهوا ذلك بسبب مصاعب مالية.

كان موليكا هدافا للدوري الكونغولي في 2018-2019 بـ24 هدفا وحصل على اهتمام من الأهلي والدوري التركي ومارسيليا الذي عقد اتفاقية توأمة مع مازيمبي.

"هدفي الذهاب إلى أوروبا" حسبما قال موليكا في تصريحاته مؤخرا.

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