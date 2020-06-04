الأهلي يشكو قناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام

أعلن النادي الأهلي تقدمه بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة نادي الزمالك.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا جاء فيه: "تقدمت إدارة النادي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة نادي الزمالك التي خالفت كل الأعراف مواثيق وضوابط العمل الإعلامي وما جاء عبر شاشاتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لإثارة الفتنة وإشعال نار التعصب بين الجماهير".

وأضاف البيان "وجاء في شكوى النادي أيضا الهجوم والتطاول غير المبرر من رئسي نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعنا في ا لذمة المالية لمسؤولي الأهلي دون سند أو دليل".

وتابع "هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلا عن نشره الكراهية بين الجماهير".

وأتم البيان "وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن".

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