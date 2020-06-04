تقارير: تشيلسي يتفوق على الجميع ويقترب من ضم فيرنر

الخميس، 04 يونيو 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ريد بول لايبزيج - توتنام - دوري أبطال أوروبا

بات الإعلان الرسمي فقط هو ما يفصل تشيلسي على إعلان توقيعه مع الألماني تيمو فيرنر من صفوف ريد بول لايبزج.

البلوز تفوقوا على إنتر ويوفنتوس وليفربول وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية و"تيليجراف" الإنجليزية.

التقرير الألماني قال إن اللاعب وافق على عقد لمدة 5 مواسم وراتب 10 مليون يورو سنويا مع البلوز.

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وهو ما أعلنته أيضا صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية تمهيدا لاقتراب إتمام التعاقد بشكل رسمي.

في المقابل ذكرت شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أن فيرنر ووكلائه أبلغوا تشيلسي إنهم بصدد الموافقة على العرض حال لم يتقدم ليفربول يعرض وهو الذي لم يحدث حتى الآن إذ أن الريدز لم يتوصلوا لاتفاق مع إدارة النادي الألماني أو اللاعب.

الهداف الألماني البالغ 24 عاما يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 60 مليون يورو في تعاقده ويبحث عن أفضل ناد يلبي طلباته ولديه مشروع رياضي.

ليفربول كان الاسم الأبرز والأقرب للحصول على خدمات اللاعب، لكن دون أن يدفع كامل قيمة الشرط الجزائي.

بينما إنتر وضع اللاعب ضمن خياراته حال بيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

فيما اختار يوفنتوس، البولندي أركاديوش ميليك لضمه من صفوف نابولي بدلا عن الألماني.

فيرنر سجل الموسم الحالي 31 هدفا في 30 مباراة وساهم في صناعة 12 بجميع المسابقات.

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