رسالة من أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

حرص أحمد فتحي نجم منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي على توجيه رسالة شكر إلى كل من دعمه بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا.

وأعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي، في وقت سابق إصابتها هي وأولادها بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وكتب فتحي على حسابه الشخصي على (انستجرام): "أشكركم جميعا على الدعاء. اللهم إجعله مستجاب".

وأضاف "يا رب أشفي كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي وأسرتي والناس أجمعين أي سوء".

أحمد فتحي عبر انستجرام يشكر الناس على دعواتهم لأسرته بالشفاء pic.twitter.com/ZuQOqq8OzS — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 4, 2020

وخضع أحمد فتحي لفحوصات في وقت سابق وجاءت سلبية، وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي.

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