إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

أصيبت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وبناته بفيروس كورونا.

وأعلنت زوجة أحمد فتحي عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي بإصابتها هي وبناتها بالفيروس.

وكتبت زوجة أحمد فتحي: "ادعوا لنا، نحن كورونا أنا وبناتي".

ولأحمد فتحي ثلاث بنات وهن ملك وخديجة وفاطيما.

ويتمنى موقع FilGoal.com الشفاء العاجل لزوجة لاعب الأهلي ومنتخب مصر وبناته وجميع مصابي فيروس كورونا.

ويعاني العالم من جائحة فيروس كورونا والتي أصابت ستة ملايين و452 ألفا و761 شخصا حول العالم حتى كتابة هذه السطور وتسبب في وفاة 382 ألفا و484 شخصا.

كما تعافى ثلاثة ملايين و67 ألفا و697 شخصا حول العالم من الفيروس.

وأصيب 27 ألفا و536 شخصا في مصر بفيروس كورونا وتسببت في وفاة 1052 منهم.

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