بنفيكا ينقض على صدارة الدوري البرتغالي رغم التعادل مع تونديلا

عاد بنفيكا لصدارة الدوري البرتغالي بعد جولتين فقط من فقدانها رغم تعادله مع تونديلا في الجولة الـ 25 من المسابقة على ملعب "لا لوش".

بورتو تعرض للخسارة خارج قواعده أمس بهدفين مقابل هدف أمام فاماليساو مفسحا المجال لـ بنفيكا للعودة مجددا للصدارة. (طالع التفاصيل).

وتسابق لاعبو بنفيكا في إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى في الشوطين الأول والثاني.

وتحصّل المغربي عادل تاعرابت على بطاقة صفراء في الدقيقة 64، ورغم تغييرات النسور الهجومية إلا أنهم لم تسفر عن جديد.

ليهدر النسور فرصة الانفراد بالصدارة بشكل تام.

بنفيكا تعادل للمباراة الثالثة على التوالي لكنه عاد للصدارة مستفيدا من خسارة بورتو متساويا بنفس الرصيد مستفيدا من فارق الأهداف.

بينما ظل تونديلا في المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة.

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