رغم هدف كورونا وفي لفتة لتمجيد الأطباء.. بورتو يخسر ويتيح الفرصة لتصدر بنفيكا

الخميس، 04 يونيو 2020 - 00:44

كتب : FilGoal

تأثر لاعبو بورتو بهدف فارماليسو الأول

استأنف بورتو مباريات الدوري البرتغالي بخسارة مفاجئة أمام فاماليساو، ليقترب من خسارة صدارة الترتيب.

خسر بورتو أمام فاماليساو بهدفين مقابل هدف على استاد مونيسيبال، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري البرتغالي.

سجل فابيو مارتينز وبوتي هدفا فاماليساو، فيما سجل خيسوس كورونا هدف بورتو الوحيد.

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بورتو خاض اللقاء بقمصان حوروا فيها اسم الراعي، من Super Bock إلى Super Doc تقديرا لمجهودات الأطباء.

ولم يكن أوجوستين مارشين حارس بورتو في يومه أبدا، إذ تسبب في الهدفين في مرماه.

تقدم فاماليسو بالهدف الأول في الدقيقة الـ48. مارشين مرر الكرة بالخطأ إلى الدفاع، ليسجلها فابيو مارتينز في المرمى بسهولة.

بورتو أدرك التعادل في الدقيقة الـ74 عن طريق الاسم الأكثر تداولا في العالم حاليا.خيسوس كورونا ليس لنجوميته لكن لتطابق اسمه مع اسم فيروس كورونا الذي شل كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

كورونا استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه قوية في المرمى مسجلا التعادل.

ولم يرتكن فاماليسو بالدفاع، فأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ78. بوتي سدد كرة من خاردج منطقة الجزاء، وفشل الحارس مارتشين في التعامل معها لتسكن الشباك.

فوز فاماليسو رفع رصيده للنقطة الـ40 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد بورتو عند النقطة الـ60 في المركز الأول، وبفارق نقطة واحدة عن بنفيكا.

بنفيكا سيلعب مساء غد الخميس مع تونديلا على "دا لوش". فوز النسور يرتقي بهم إلى صدارة ترتيب الدوري على حساب تنانين بورتو.

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