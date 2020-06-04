سواريز: جاهز للمشاركة رغم لعب المباريات في درجة حرارة عالية

يرى لويس سواريز مهاجم برشلونة أنه أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد عودة الدوري الإسباني مرة أخرى، وذلك بعد تعافيه تماما من الإصابة.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

وتعرض سواريز لإصابة في الركبة في شهر يناير الماضي وكان من المتوقع أن يغيب لنهاية الموسم.

وفي تصريحات لموقع برشلونة الرسمي قال سواريز: "أشعر أنني بحالة جيدة وأتدرب بشكل جيد مع زملائي بعد العودة من الإصابة".

وعن الحجر الصحي قال سواريز "الأمر معقد خاصة مع الأطفال لأنهم لا يذهبون إلى المدرسة، ولكن الكثير من الناس مروا بأوقات أصعب من ذلك، كنت أتدرب في المنزل خلال هذه الفترة".

وأكمل "مع مرور الوقت سيعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا، والآن يمكننا الاستمتاع قليلا بالأشياء ويمكن للأطفال السير في الشوارع".

وانتقل للحديث عن عودة الدوري الإسباني قائلا "نحن غير معتادين على اللعب في منتصف الصيف في درجة حرارة عالية ولكن سنتكيف مع هذه الأجواء".

مهاجم منتخب أوروجواي شدد "سنواصل التركيز على الفوز بالمباريات المتبقية لنا للتتويج بلقب الدوري، هذا ما نريده جميعا".

وأتم تصريحاته "نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 كان من أسعد لحظات حياتي وذلك بسبب أولا الفوز بلقب البطولة ثانيا تسجيل الهدف الثاني في المباراة، كانت ليلة رائعة بعد الفوز على يوفنتوس بثلاثية لن أنساها أبدا".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد مرور 27 جولة من المسابقة.

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