أخبار سارة لجماهير مانشستر يونايتد.. راشفورد يعود للتدريبات بشكل طبيعي

الخميس، 04 يونيو 2020 - 19:15

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

عاد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد للتدريبات بشكل طبيعي مرة أخرى، بعد عدة شهور من الإصابة في الركبة.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفي تصريحاته لموقع مانشستر الرسمي كشف أوديون إيجالو مهاجم الشياطين الحمر عن عودة راشفورد للتدريبات بشكل طبيعي بعدما تعافى من الإصابة.

كذلك شارك نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي.

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ومن المنتظر أن يكون الثنائي راشفورد وبوجبا جاهز للمشاركة مع عودة الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو الجاري.

وتعرض راشفورد لإصابة في أربطة الركبة مطلع شهر فبراير الماضي.

وأجرى المهاجم الإنجليزي الشاب جراحة في أربطة الركبة وكان الموعد المحدد لعودته للتدريبات مرة أخرى نهاية أبريل الماضي.

ولعب راشفورد البالغ من العمر 22 عاما، 31 مباراة هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات سجل خلالهم 19 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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