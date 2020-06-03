خبر في الجول – بعد حكم الفيفا لصالح الزمالك.. أشيمبونج يلجأ للمحكمة الرياضية

لجأ بنيامين أشيمبونج المهاجم الغاني السابق لنادي الزمالك، إلى المحكمة الرياضية في المطالبة بمبلغ مليون و200 ألف دولار من الفريق الأبيض، وذلك بعدما حكم الاتحاد الدولي بعدم أحقيته في المبلغ.

وعلم FilGoal.com بأن المحكمة الرياضية حددت يوم 21 يوليو المقبل لمناقشة القضية.

أشيمبونج رفع شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن غرفة المنازعات في الفيفا حكمت لصالح الزمالك، ليلجأ اللاعب إلى المحكمة الرياضية للفصل في الأمر.

أشميبونج لعب في الزمالك خلال موسم 2017/2018 قادما من الداخلية، لكنه سرعان ما رحل ولم يسجل سوى هدفين فقط.

صاحب الـ29 عاما يلعب حاليا في فريق الشمال القطري.

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