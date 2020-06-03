تقرير: "بسبب فشل تسويقه في اليونان".. عمرو وردة عٌرض على الزمالك

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

عمرو وردة

كشف موقع “Enwsi” اليوناني، بأن عمرو وردة المحترف المصري في صفوف فريق باوك، كان معروضا على نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وحسب الموقع اليوناني، فإن وردة بعد إنهاء إعارته إلى فريق لاريسا وعودته لباوك فريقه الأصلي، بات يبحث عن عرض جديد لأن باوك لم يعد بحاجة لخدماته، ولا يوجد فريق في اليونان يريد الحصول عليه على سبيل الإعارة في الوقت الراهن.

الموقع يقول بأن اللاعب عٌرض أيضا على نادي الزمالك، لكن "الأمر صعب بسبب معرفة تاريخ مشاكله في مصر".

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الخطوة المقبلة والمرجحة للدولي المصري حسب الموقع اليوناني، هي الاتجاه نحو الدوري التركي.

عمرو وردة بدأ الموسم الجاري معارا لفريق لاريسا من باوك، قبل أن يعلن النادي إنهاء الإعارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعودته لباوك.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 6 آخرين.

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