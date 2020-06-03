في الدرجة الثانية – عماد حمدي.. من فشل حلم الزمالك إلى عملين بنادي شبان قنا وصنايعي سيراميك

4 نقاط فقط تفصل شباب المسلمين بقنا عن بني سويف والبنك الأهلي متصدري جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري الدرجة الثانية لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

و5 مباريات فقط هي ما تفصلنا عن نهاية دوري الدرجة الثانية بعد انقضاء 17 مباراة من أصل 22.

وفي فريق شبان المسلمين بقنا هناك قصة بطلها هو حارس الفريق عماد حمدي يرويها لـFilGoal.com.

لم يسكن شباك عماد حمدي في الدوري حتى الآن سوى 9 أهداف فقط ليصبح فريقه هو ثاني أقوى خط دفاع بالتساوي مع البنك الأهلي وبفارق هدفين فقط عن بني سويف الذ استقبل 7 أهداف فقط.

الصورة من "تيمو فوتوجرافي"

وبدأ صاحب الـ27 عاما حديثه قائلا: "بدأت مسيرتي مع نادي إسكو وكنت أبلغ من العمر 16 عاما وبعد عام واحد تم تصعيدي للفريق الأول بالدرجة الثالثة".

وأكمل "تلقيت عرضا من الزمالك بقيادة حسن شحاتة وكان عمري 18 عاما وكان النادي يبحث عن حارس مرمى مع عبد الواحد السيد وجنش والناشئ مصطفى عبد الستار في ذلك الوقت".

وأضاف "إسكو طلب الحصول على 150 ألف جنيه وفشلت المفاوضات ثم رحلت عن النادي بعد موسمين من مفاوضات الزمالك وانتقلت لنادي الري في الدرجة الثالثة ومنه إلى بهتيم ثم نادي الإعلاميين".

وعن انتقاله للدرجة الثانية قال عماد حمدي: "انتقلت لنادي سوهاج وشاركت في 14 مباراة ثم ذهبت لنادي الأقصر وشاركت في 14 مباراة والموسم الجاري انتقلت لشبان المسلمين بقنا".

وأكمل "شاركت في 9 مباريات وسُجل في شباكي 3 أهداف فقط وتصديت لـ3 ركلات جزاء".

هذا عن الجزء الكروي فماذا عن الجزء المهني؟

يحكي عماد حمدي "والدي يعمل صنايعي سيراميك وأنا امتهنت المهنة ذاتها منذ الصغر وعندما أكون قريبا من مقر العمل أعمل حتى الظهيرة ثم أذهب للمران".

وأضاف "حاليا العمل ليس كثيرا بسبب فيروس كورونا ولكننا نجتهد من أجل اليومية، وأحيانا أبيع بعض الملابس عبر الإنترنت".

وأكمل "عملي في قنا وأنا من منطقة الوراق، وعندما انتقلت لنادي شبان قنا بحثت عن عمل بجانب مشاركتي في النادي وعملت في إحدى قاعات الأفراح داخل النادي وأدير لهم الحسابات".

الصورة من "تيمو فوتوجرافي"

وشدد عماد حمدي "العمل ليس عيبا ولدي أسرة وأنا أب لطفلة تُدعى أيتل".

وواصل "اجتهادي في العمل وأيضا في النادي سيكون له مكافأة بشيء يرضيني لتحقيق حلمي".

وعن مثله الأعلى قال: "عصام الحضري وجيانلويجي بوفون".

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