اختيار ساسي وفخر الدين بن يوسف لمعسكر منتخب تونس

قرر منتخب تونس استئناف تدريباته خلال شهر يونيو الجاري بعد فترة طويلة من توقف تدريبات كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسينضم لمعسكر منتخب تونس كل من فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك وفخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي.

وبسبب تواجد الكثير من اللاعبين المحترفين في تونس خلال فترة الحجر الصحي، قرر منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إقامة المعسكر على مرتين حفاظا على سلامة اللاعبين.

وسيكون المعسكر أول لنسور قرطاج لمدة 5 أيام بداية من 8 يونيو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويضم المعسكر الأول 13 لاعبا وهم فارق بن مصطفى والمعز بن شريفية ووجدي كشريدة وصدام بن عزيزة ونسيم هنيد ومرتضى بن وناس وفرجاني ساسي ومحمد أمين بن عمر ومحمد علي بن رمضان ونعيم سليتي وفخر الدين بن يوسف وسعد بقير وبسام الصرارفي.

على أن يكون المعسكر الثاني في الفترة من 16 إلى 21 من شهر يونيو الجاري وسيضم كل من عاطف الدخيلي وأيمن دحمان وحمزة المثلوثي وزياد بوغطاس وهاني عمامو وإسكندر العبيدي وحسام دقدوق ومحمد المثناني وأحمد خليل وطه ياسين الخنيسي ومحمد علي بن حمودة وياسين الشماحي وفراس بلعربي.

ولن ينضم علي معلول نجم الأهلي لمعسكر منتخب تونس بسبب تواجده في مصر وعدم قدرته على السفر إلى تونس لتوقف رحلات الطيران.

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