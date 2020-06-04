رسميا – السماح بـ 5 تبديلات في مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية الخميس، 04 يونيو 2020 - 15:13 كتب : FilGoal الدوري الإنجليزي في إنجلترا الدوري الإنجليزي ليفربول نرشح لكم أخر الأخبار ميلان يوضح تطورات إصابة إبراهيموفيتش 45 دقيقة | أوروبا في الجول يكشف موقف مصابي الدوري في عصر كورونا.. بعضهم استفاد وآخرين تأخرت عودتهم 51 دقيقة | تقرير في الجول مولر: اللعب بدون جماهير؟ نشعر أننا نلعب في دوريات الهواة 2 ساعة | أوروبا صدقي: اتحاد الكرة يميل لإلغاء الموسم.. وموقفي من البطل والهابطين إن حدث ذلك 2 ساعة | الدوري المصري رسميا – السماح بـ 5 تبديلات في مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية 2 ساعة | أوروبا إنبي: نعم لاستكمال الدوري بشرط استئناف التدريبات في 15 يونيو 2 ساعة | الدوري المصري ميرور: قرار مصير سيتي من المشاركة في دوري الأبطال قد يتأخر لشهرين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي قصة صورة – كيف كان الحضور الجماهيري سنة 1918 بعد الإنفلونزا الإسبانية 2 ساعة | أمريكا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. في الجول يكشف موقف مصابي الدوري في عصر كورونا.. بعضهم استفاد وآخرين تأخرت عودتهم صدقي: اتحاد الكرة يميل لإلغاء الموسم.. وموقفي من البطل والهابطين إن حدث ذلك رسميا – السماح بـ 5 تبديلات في مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية إنبي: نعم لاستكمال الدوري بشرط استئناف التدريبات في 15 يونيو قصة صورة – كيف كان الحضور الجماهيري سنة 1918 بعد الإنفلونزا الإسبانية الأكثر مشاهدة 1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته أمس اليوم غدا الدوري الألماني 0 فيردر بريمن 3 إينتراخت فرانكفورت انتهت الدوري البرتغالي 1 بورتيمونينسي 0 جل فيسنتي انتهت الدوري البرتغالي 2 فاماليساو 1 بورتو انتهت الدوري البرتغالي - ماريتيمو - فيتوريا سيتوبال لم تبدأ 19:00 الدوري البرتغالي - بنفيكا - تونديلا لم تبدأ 20:15 الدوري البرتغالي - فيتوريا غيمارايش - سبورتنج لشبونة لم تبدأ 22:15 الدوري الألماني - فرايبورج - بوروسيا مونشنجلاتباخ لم تبدأ 20:30 الدوري البرتغالي - ديسبورتيفو أفيش - بيلينينسيس لم تبدأ 22:15 الدوري البرتغالي - سانت كلارا - سبورتينج براجا لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك