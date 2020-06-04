إنبي: نعم لاستكمال الدوري بشرط استئناف التدريبات في 15 يونيو

يؤيد نادي إنبي استكمال منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري التي توقفت منذ 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي: "كنت الأكثر تأييدا لاستئناف الدوي، ولكن إذا تأخرنا عن 15 يونيو في استئناف التدريبات باحترازات طبية ستكون هناك صعوبة وتؤثر على الموسم الجديد".

وأضاف عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لا مفر من تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء باستكمال الموسم الجاري أو انطلاق الموسم الجديد، وفترة الإعداد لن تقل عن 6 أسابيع في ظل هذه الظروف".

وكرر مدير الكرة بإنبي "أنا مع استكمال الموسم لكن بشرط استئناف التدريبات اعتبارا من يوم 15 يونيو، حالة اللاعبين في الوقت الحالي (صفر) بتدريبهم في المنزل لأن الأمور مختلفة عن تدريبهم تحت أعين المدير الفني".

في سياق آخر، قال عبد الناصر محمد "صلاح سليمان عقده مستمر معنا لموسم ونصف، ولم نفتح ملف التجديد لأي لاعب.. مع عودة النشاط سنفتح ملفات عديدة بشأن التجديد والصفقات، ومن المقرر صرف دفعة من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل".

وأشار "هناك سيناريوهات عديدة لأزمة الرواتب، ولكن الدوري لم يلغ حتى الآن".

وشدد في ختام تصريحاته "لابد أن يضع اتحاد الكرة سيناريوهات للإلغاء لتفادي الاشتباكات بين عناصر اللعبة (الأندية واللاعبين) سواء بشأن المُعارين وإمكانية استرداد الأموال المدفوعة من أنديتهم، وكذلك تحديد نسبة الخصم من رواتب اللاعبين، لا يجب أن يترك الأمر للحلول الودية بين الأندية واللاعبين لتجنب مشاكل كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد".

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