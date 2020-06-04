ميلان يوضح تطورات إصابة إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان خضوع مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش لفحص طبي بعد إصابته في ساقه.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وأوضح بيان النادي أن عملية الاستشفاء تسير بشكل جيد، دون مضاعفات.

ومن المتوقع إجراء فحص جديد للنجم السويدي في غضون عشرة أيام.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة خلال التدريبات وسط مخاوف من التعرض لوتر أكيلس.

لكن التقارير الطبية للاعب أثبتت أن الإصابة عبارة عن مشكلة عضلية في الساق اليمنى وبعيدة عن وتر أكيلس.

ومن المقرر أن يعود اللاعب خلال شهر من التأهيل مما يجعله لائقا عقب استئناف مسابقة الدوري.

وتحدد موعد استئناف الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو الجاري.

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