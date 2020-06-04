حكاية محمد صبحي غازي.. من مزاملة جيل صلاح إلى لاعب بدون ناد في عمر الـ27

الخميس، 04 يونيو 2020 - 18:33

كتب : رضا السنباطي

محمد صبحي غازي - منتخب مصر

أشعل صراعا بين المصري وإنبي وكان ضمن جيل منتخب مصر في كأس العالم للشباب عام 2011 مع محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي ومحمد إبراهيم وصالح جمعة.

لكن فجأة كل شيء تغير وفي عمر الـ27 أصبح بلا ناد، إنه محمد صبحي غازي لاعب إنبي الأسبق.

وتحدث إمام محمدين مدير قطاع الناشئين في إنبي لـFilGoal.com عن غازي قائلا: "في عام 2003 كان اتحاد الكرة مهتم باللاعبين في الأقاليم ونحن ذهبنا لإجراء اختبارات للاعبين".

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وواصل "تم إجراءات اختبارات للاعبين في عمر الـ10 والـ11 في استاد المنصورة في تواجد الأهلي والمقاولون العرب ونجحنا في ضم أحمد صبحي مواليد 1991 ومحمد صبحي غازي مواليد 1992".

وأكمل "تم تكوين فريق لموسم 2003-2004 وكان غازي من أصغر اللاعبين المنضمين للنادي وتم تصعيده سريعا للمراحل الأعلى سنيا".

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وأضاف إمام محمدين "انضم غازي لمنتخب مصر للناشئين مع مصطفى يونس ثم ضياء السيد وأثناء تواجده مع منتخب مصر حدثت مشكلة بعدما وقع على عقود انتقاله للمصري وحصل على مقدم تعاقد ولكن لأن التعاقد لم يتم توثيقه وعدم تعد اللاعب لسن الـ18 فبقى معنا".

وواصل "شارك غازي معنا تحت قيادة مختار مختار في حصد لقب كأس مصر أمام الزمالك في عام 2011 وشارك مع جيل محمد صلاح والنني وسجل هدفا في شباك النمسا".

وأردف "كان يتواجد ضمن الاختيارات الأولى لهاني رمزي في أولمبياد لندن 2012 واستمر معنا بالفريق الأول حتى عام 2015 وانتقل للداخلية على سبيل الإعاة لستة أشهر وتم فسخ التعاقد بسبب المقابل المادي".

وأتم إمام محمدىن حديثه "عاد غازي إلينا تحت قيادة طارق العشري ولكن تم الاستغناء عنه بعد خمسة مواسم له في الفريق الأول معنا".

إلى هنا وانتهت قصة غازي مع إنبي ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته لم يكن جيدا مثل الذي مضى.

ويروي محمود سمكة المدير الإداري لأسوان تفاصيل أخرى عن اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "نجحنا في ضمه إلينا تحت قيادة عماد النحاس وكان ذلك في عام 215".

وأكمل "لكنه رحل عنا بسبب عدم تقديمه أداء جيدا".

وبدأ غازي بعد ذلك مرحلة كبيرة من التنقل إذ أنه انضم لغزل المحلة في 2016 ورحل عنه بعد ثلاثة أيام قبل قيده في قائمة الفريق بالدوري الممتاز لعدم اجتيازه الكشف الطبي.

ثم ابتعد عن الكرة لعام ونصف وهو بعمر الـ25 لينشيء أكاديمية لكرة القدم لاكتشاف الناشئين في بلقاس.

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ولكنه بعد فترة عاد للانضمام لنادي منوف في الدرجة الرابعة وفسخ التعاقد بعد ثلاثة أشهر فقط وانتقل منه إلى بنها في الدرجة الثالثة ولم يشارك.

وانتقل من بنها إلى أندية طوخ وبدر ومنية سمنود ولكن لم يتم قيده في أي منهم.

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جاءت خطوة في النهاية بمثابة أمل له وانضم لجولدي تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك في عام 2019 واستمر معهم لأربعة أشهر ولكنه رحل عن النادي بعد رحيل عبد الملك للعمل كمديرا للكرة في جولدي.

ومنذ ذلك الحين وأصبح غازي صاحب الـ27 عاما بدون ناد، فهل يعيد اكتشاف مسيرته أم لا؟

حاول FilGoal.com التواصل مع غازي ولكنه رفض بشكل قاطع.

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محمد صبحي غازي مصر إنبي
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