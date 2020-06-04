ميرور: قرار مصير سيتي من المشاركة في دوري الأبطال قد يتأخر لشهرين

الخميس، 04 يونيو 2020 - 15:09

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

قالت مصادر في المحكمة الرياضية إن القرار النهائي بشأن مصير مشاركة مانشستر سيتي في دوري الأبطال خلال الموسمين المقبلين قد يأخذ شهرين. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن يويفا ومانشستر سيتي كلاهما ينتظران الحكم النهائي قبل قرعة دور المجموعات للموسم المقبل لتجنب أي فوضى غير ضرورية.

وفي حالة رفض رفع إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة أوروبيا، فسيصعد صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا.

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وأوضح التقرير أن فترة الشهرين ستسبب القلق للجميع بما فيهم الأندية التي من المحتمل أن تتواجد في المركز الخامس في جدول الترتيب حول المشاركة في دوري الأبطال.

وستقام جلسة الاستماع للاستئناف على مدار 3 أيام في الفترة من 8 إلى 10 يونيو المقبل.

وكان يويفا قد قرر معاقبة مانشستر سيتي خلال شهر فبراير الماضي بغرامة 25 مليون جنيه إسترليني بجانب الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين بسبب ما وصف بـ"خروقات خطيرة" في قواعد اللعب المالي النظيف.

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