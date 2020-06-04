سون: استمتعت بالخدمة العسكرية رغم صعوبتها

وصف سون هيونج مين مهاجم توتنام فترة الخدمة العسكرية بجيش بلاده كوريا الجنوبية بالصعبة.

الدولي الكوري أعفي من الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب تفوقه الرياضي، لكنه خضع لفترة تدريب في الجيش استمرت 3 أسابيع.

وقال سون في تصريحات لموقع ناديه: "لا ستطيع الكشف عن كل ما فعلته في الخدمة العسكرية، لكنني استمتعت به حقًا".

وأضاف "هؤلاء الرجال كانوا لطيفين. كانت الأسابيع الثلاثة صعبة لكنني حاولت الاستمتاع بها".

وتابع "في اليوم الأول لم نكن نعرف بعضنا البعض، لذا كان الأمر غريبا بعض الشيء ولكن سرعان ما تعرفنا على بعضنا البعض".

وأتم "قضينا الأيام معًا في غرفة واحدة، 10 أشخاص، كنا قريبين جدًا، وعملنا معًا، وساعدنا بعضنا البعض لذلك كانت فترة رائعة".

سون أصيب في فبراير الماضي وكانت التوقعات تشير إلى غيابه عن توتنام حتى نهاية الموسم، لكن توقف الدوري لـ3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا أعطاه الفرصة للعودة من الإصابة ليصبح جاهزا للمشاركة من فريقه عند عودة الدوري يوم 17 يونيو الجاري.

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