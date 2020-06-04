تقرير: جولة عودة الدوري الإنجليزي تبدأ بقمة يونايتد وتوتنام

الخميس، 04 يونيو 2020 - 13:34

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

من المقرر أن تبدأ الجولة 29 من الدوري الإنجليزي والتي تعود بها المسابقة بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بمباراة توتنام ومانشستر يونايتد، حسب تقارير إنجليزية.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وأفادت جريدة ستاندرد أن رابطة الدوري الإنجليزي ستجتمع بالأندية يوم الخميس للموافقة على مواعيد المباريات وترتيبها.

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وأوضح التقرير أن الجولة ستفتتح بقمة توتنام ومانشستر يونايتد يوم الجمعة 19 يونيو.

يذكر أن يوم 17 يونيو سيشهد المباراتين المؤجلتين بين مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.

ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري الإنجليزي مواعيد الجولات 29 و30 و31 فقط، على أن يتم الكشف عن باقي المواعيد في وقت لاحق، حسب التقرير.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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