بيلد: عقوبة مضاعفة مُنتظرة على سانشو بسبب قص الشعر والسفر إلى إنجلترا

سافر جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند إلى إنجلترا دون إذن من إدارة فريقه الألماني رغم قوانين الإغلاق. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال التقرير إن سبب الزيارة غير معروف إلى الآن، لكنه ألمح إلى أن ذلك قد يكون للتفاوض مع مانشستر يونايتد على إمكانية انضمامه للفريق.

وأشار التقرير إلى أن سانشو أُجبر على الدخول في حجر صحي دام لـ14 يوما، لكن لم تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس.

ولا يعد ذلك هو الخرق الوحيد، إذ أن بوروسيا دورتموند يحقق في خرق 4 من لاعبيه لقوانين الحكومة فيما يخص قص الشعر، إذ قام سانشو وأكسيل فيتسل ورافاييل جيريرو وثورجان هازارد بقص شعرهم من خلال استئجار شخص ذهب إلى منزل كل منهم ما يخالف تعاليم الحكومة بهذا الصدد.

ونشر اللاعبون صورا لهم مع الشخص الذي قام بقص شعرهم دون أن يحافظوا على مسافة آمنة بينهم وما يخالف تعاليم الصحة، ما قد يدفع النادي لمعاقبتهم.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت صاحب الـ20 عاما بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في الصيف بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

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