دي مارزيو: ليفربول مهتم بضم ديمبيلي من برشلونة

الخميس، 04 يونيو 2020 - 01:08

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

دخل عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة دائرة اهتمامات ليفربول الإنجليزي الذي سيحاول التعاقد معه في الموسم المقبل.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

ليفربول

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن ليفربول تقدم بعرض لبرشلونة لضم المهاجم الفرنسي الشاب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

يأتي ذلك في ظل ارتباط اسم ديمبيلي بالكثير من أبرزها يوفنتوس الإيطالي.

أخبار متعلقة
ليكيب: ديمبيلي لن ينتقل لـ يوفنتوس ماركا: برشلونة يمنع ديمبيلي من الذهاب إلى الدوحة موندو ديبورتيفو: يوفنتوس يحاول ضم ديمبيلي ويضيف فيدال لقائمته ماركا: ديمبيلي مستمر في برشلونة.. لا أحد يرغب في شرائه

وبسبب تعدد إصاباته وغيابه لفترات طويلة بدأ برشلونة التفكير في إمكانية التخلي عن ديمبيلي إذا تلقى عرضا مرضيا.

ولم ترتق مسيرة الفرنسي الشاب للمستوى المنتظر بعدما انضم إلى برشلونة مقابل 125 مليون يورو لتعويض رحيل نيمار لباريس سان جيرمان في 2017.

وفي الموسم الجاري خاض ديمبيلي مع برشلونة 9 مباريات وسجل هدفا وتعرض لإصابة قوية في الركبة أبعدته عن المشاركة منذ فبراير الماضي.

وبشكل عام مع برشلونة لعب ديمبيلي 74 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا.

طالع أيضا:

في الدرجة الثانية - من فشل حلم الزمالك إلى صنايعي سيراميك

خبر في الجول - أشيمبونج يلجأ للمحكمة الرياضية ضد الزمالك

تقرير: عمرو وردة عُرض على الزمالك

استبعاد معلول وانضمام ثنائي الدوري المصري لمعسكر تونس

الكرة الإسبانية تبدأ بمباراة "أزمة النازية"

ليفربول عثمان ديمبيلي برشلونة الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي مارزيو: ليفربول مهتم بضم ديمبيلي من برشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: ميسي قد يغيب عن مواجهة مايوركا بسبب الإصابة ساعة | أوروبا
رغم هدف كورونا وفي لفتة لتمجيد الأطباء.. بورتو يخسر ويتيح الفرصة لتصدر بنفيكا ساعة | أوروبا
ليكيب: ديمبيلي لن ينتقل لـ يوفنتوس ساعة | أوروبا
خبر في الجول – العشري يبلغ إدارة المصري برغبته في الاستغناء عن اللاعب صاحب أزمة القيد 2 ساعة | الدوري المصري
عمرو وردة لـ في الجول: العودة لمصر مستبعدة حاليا.. أريد إثبات نفسي في باوك 2 ساعة | الدوري المصري
فرانفكورت يواصل الانطلاق بـ "أسرع هدف لبديل" ويوقف صحوة بريمن بثلاثية 3 ساعة | أوروبا
3 أفكار تحدث في أوروبا للتغلب على غياب الجمهور 3 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته
قد ينال إعجابك