حالة إيجابية بـ كورونا في توتنام ضمن المرحلة الخامسة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اكتشاف حالة إيجابية واحدة مصابة بـ فيروس كورونا ضمن اختبارات المرحلة الخامسة، تخص شخصا في نادي توتنام حسب أوضح النادي اللندني.

يأتي ذلك بعدما ظهرت كل عينات المرحلة الرابعة سلبية.

واُكتشفت 13 حالة مصابة بـ فيروس كورونا بين 5079 شخصا خضع للفحوصات في الاختبارات الخمسة.

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وتم الاختبار بين يومي الإثنين والثلاثاء واكتشفت من خلاله إصابة واحدة لم يُكشف تفاصيل عنها، وسيتم عزله لمدة 7 أيام.

ويجري لاعبو الدوري الإنجليزي والأطقم الفنية فصحا طبيا مرتين أسبوعيا حتى موعد استئناف الدوري.

فيما أعلن نادي توتنام أن الحالة الإيجابية تخص النادي دون الإفصاح عن هوية الشخص المصاب.

وأضاف النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي "لا تظهر عليه الأعراض حاليا وسيعزل الآن لمدة سبعة أيام، بما يتماشى مع بروتوكول الدوري، قبل الخضوع لمزيد من الاختبارات".

"سنستمر في الالتزام الصارم ببروتوكول العودة إلى التدريبات للدوري، والذي يضمن بقاء مركز التدريب الخاص بنا في بيئة عمل آمنة وخالية من الفيروسات".

وتقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو المقبل.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، ويحتاج رفاق محمد صلاح لست نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.

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