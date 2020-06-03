تقرير مغربي: الدفاع الجديدي يشكو الزمالك بسبب حميد أحداد

تقدم نادي الدفاع الجديدي المغربي بشكوى ضد الزمالك للاتحادين الدولي والإفريقي بسبب المغربي حميد أحداد، حسب تقارير مغربية.

وقال مصدر من داخل إدارة الدفاع الحسني الجديدي لجريدة المنتخب المغربية إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك للحصول على نصيبه من صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد للرجاء.

وأوضح المصدر أن النادي المغربي وجد نفسه مجبرا على تقديم هذه الشكوى لـ فيفا وكاف بعدما استنفذ مسؤولوه كل الطرق والمساعي الودية لتسوية خلافه مع الزمالك.

وشدد أن مجلس إدارة الزمالك لا يرد على نادي الدفاع الذي يطالب بحصته من صفقة انتقال اللاعب أحداد للرجاء والمحددة في نسبة (20%) كما هو منصوص عليه في البند الخامس من العقد المبرم قبل موسمين بين الفريق المغربي ونظيره المصري.

وذكر التقرير أن الدفاع الجديدي حصل مؤخرا على الدفعة الأولى من حصته من صفقة إعارة المهاجم وليد أزارو من الأهلي للاتفاق السعودي، على أن يتم تحويل الدفعة الثانية إلى حساب النادي في الأيام القليلة المقبلة.

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