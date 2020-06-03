في الجول يكشف دوافع الأهلي نحو قرارات مجلس الإدارة الخمسة.. حزن وتحذير وموافقة بالإجماع

أصدر مجلس إدارة الأهلي يوم الثلاثاء خمسة قرارات منها رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي وإلغاء الاستثناءات الممنوحة لقائد الفريق حسام عاشور.

فما هي كواليس تلك القرارات؟ FilGoal.com يكشف.

عاشور وتركي آل الشيخ

في البداية لم يسع مجلس إدارة الأهلي للصدام مع آل الشيخ بل كان يرغب لآخر لحظة في مد جسور التعاون والعلاقات الطيبة.

ورحب الأهلي بفكرة تكريم لاعبه حسام عاشور بإقامة مباراة اعتزاله بين النادي وبين ألميريا الإسباني المملوك لآل الشيخ.

ولكن فوجئ الأهلي بهجوم قوي عليه في الوقت الذي انشغل فيه رئيسه محمود الخطيب بأزمة مرض حفيده وتخوفهم من إصابته بفيروس كورونا.

ورغم إبلاغ الأطراف المعنية بسبب تأخر الأهلي في السير في إجراءات تكريم عاشور فوجئ بنشر قائد الفريق لفيديو له ينتقد فيه التعامل معه ما سبب حزنا كبيرا داخل النادي واستخدام لغة خطابية أحرجت الإدارة.

فما كان من الخطيب إلا طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقابه لاختراقه الحظر الإعلامي بالإضافة لحديثه عن علاقته بالنادي على الملأ.

وبدوره وبعد توقيع عقوبة على عاشور، رفع عبد الحفيظ أمر اللاعب للجنة التخطيط التي سحبت الاستثناءات الممنوحة له والتي تم الاتفاق عليها معه في ضوء اعتزاله وهي إقامة مهرجان اعتزال وسفره للخارج لخوض فترة معايشة وتعيينه في قناة النادي وعمله في المجال الفني أو الإداري حسبما يريد.

لذا تم الاجتماع باللجنة القانونية قبل اتخاذ أي قرار لتكون كل خطوة مدروسة وشرعية.

تحذير

خلال الاجتماع تم توجيه اللوم وتحذير لعضو الإدارة محمد سراج الدين لتحدثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شؤون داخلية تخص النادي ومخالفة قرار الإدارة بفرض الحظر الإعلامي.

وحاول سراج تبرير موقفه لكن كان هناك إصرارا من "الحرس القديم" في مجلس الإدارة على ضرورة ترسيخ قيم قرارات النادي للأعضاء الشابة وأنه لا مجال للخروج عنها مهما حدث.

نادي القرن

أما بالنسبة لأزمة نادي القرن ووضع الزمالك للافتة كُتب عليها "نادي القرن الحقيقي" فإن الخطيب درس مع اللجنة القانونية كيفية الدفاع عن حقوق النادي بعد ما تم تسميته بـ"تجاوز غير مسبوق من الزمالك" على حقوق الأهلي.

وفي النهاية تم الموافقة على كل تلك القرارات بالإجماع ولم يكن هناك صوت معارض على أي من القرارات الخمسة الصادرة.

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