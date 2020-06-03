الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي المساهمة بكامل الأموال المقرر استرجاعها إلى صندوق تحيا مصر.

وكان الأهلي قد أعلن رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي وطلب من أشرف صبحي وزير الرياضة لجنة لحصر الأموال والهدايا التي منحها لمجلس الإدارة من أجل ردها.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية: "هذا هو المنشور الأخير في هذا الموضوع، محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر، فمصر بلدي الثاني".

وتابع "مصر لها ولقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي، وكنت أتمنى أن أساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير".

وأضاف آل الشيخ "السيسي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب ويد, ولكن حدث الذي حدث".

وكشف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية "ومن هذا المنطلق قررت أنه بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل المساهمة بها".

وأوضح "أساهم بكامل المبلغ أن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر، لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير".

وأتم آل الشيخ تصريحاته "عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها عبد الفتاح السيسي، كلنا يد واحدة في المرة قبل الحلوة".

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