عبد الحفيظ لـ في الجول: عينة أحمد فتحي سلبية.. نتمنى الشفاء لأسرته من كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 12:06

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - أحمد فتحي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن تضامن ودعم الجميع بالنادي مع أحمد فتحي وعائلته.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت زوجة أحمد فتحي قد أعلنت فجر اليوم الأربعاء إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "يتضامن الجميع في الأهلي مع أحمد وعائلته ونتمنى الشفاء العاجل لزوجته وأسرته".

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وأضاف "هناك حرص وتواصل دائم مع فتحي لدعمه والوقوف بجانبه حيث يتم الاطمئنان عليه وأسرته".

وكشف عبد الحفيظ "عينة أحمد فتحي بخصوص كورونا جاءت سلبية".

وتابع "هناك تحسن ملحوظ في حالة زوجته وابنتيه".

وأتم تصريحاته "ندعوه الله أن يشمل أسرته بالشفاء والرعاية وكل أهل مصر".

ويعاني العالم من جائحة فيروس كورونا والتي أصابت ستة ملايين و452 ألفا و761 شخصا حول العالم حتى كتابة هذه السطور وتسبب في وفاة 382 ألفا و484 شخصا.

كما تعافى ثلاثة ملايين و67 ألفا و697 شخصا حول العالم من الفيروس.

وأصيب 27 ألفا و536 شخصا في مصر بفيروس كورونا وتسببت في وفاة 1052 منهم.

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